AA Gent houdt lot voor play-off 2 in eigen handen na klinkende zege tegen Charleroi

Jupiler Pro LeagueWat een gekke competitie is dit toch. Vorige week leek AA Gent zijn laatste play-off 2-troeven uit handen te geven op Sclessin, maar op één speeldag voor het einde hebben de Buffalo’s hun lot in eigen handen.

AA Gent kreeg in de loop van de dag twee geschenken aangeboden. De nederlagen van OHL op Cercle en Zulte Waregem op KV Mechelen speelden in de kaart van de Buffalo’s, die zich met twee overwinningen in de resterende speeldagen van een plaats in play-off 2 konden verzekeren.

Sporting Charleroi diende zich als eerste horde aan in de Ghelamco Arena. Hein Vanhaezebrouck kon geen beroep doen op Ngadeu en Kums, die allebei geschorst waren. In hun plaats kwamen Godeau en Bezus in de ploeg. Vooraan verkoos HVH Tissoudali boven Depoitre.

Vanhaezebrouck verraste Charleroi met een onuitgegeven veldbezetting. De Buffalo’s speelden met vier achteraan, met Hanche-Olsen op de rechtsback en Castro-Montes als extra mannetje op het middenveld. Charleroi liet zich daardoor verrassen. Binnen de acht minuten stond het al 2-0. Eerst caprioleerde een schot van Bezus via het been van Dessoleil over de doellijn. Luttele minuten later werd een nieuwe poging van Bezus door Kipré met de hand beroerd. De bal ging op de stip. Dat bood geen enkele garantie, want AA Gent had zijn vier laatste strafschoppen gemist. Roman Bezus zette zich achter de bal en prikte die haarfijn in de linkerbenedenhoek.

Roman Bezus is als een kat met negen levens. Sinds hij in januari 2019 naar Gent kwam, kon hij zich nooit opwerpen tot een onbetwiste titularis. Maar als hij speelde, was de Oekraïner meer dan eens van grote waarde voor de Buffalo’s. In januari dacht hij nog even aan een vertrek, vanwege te weinig speelkansen. Maar tegen Charleroi bewees hij andermaal dat AA Gent op belangrijke momenten op hem kan rekenen. In de loop van de eerste helft kwam Bezus overigens nog dicht bij een derde treffer.

AA Gent verloor kort voor rust Nurio, die met een dijblessure werd afgevoerd. Kort na de pauze kon Charleroi een paar keer tegenprikken, met goeie kansen voor Nicholson en Ilaimaharitra. Maar even na het uur haalde Tissoudali de match over de streep met een onhoudbaar schot. De Bruyn mocht in de slotfase debuteren na lang blessureleed en bedankte daarvoor met een vierde treffer. AA Gent klimt zo naast Zulte Waregem, dat evenwel één zege meer telt. De opdracht op de laatste speeldag is duidelijk: als de Buffalo’s volgende zondag winnen in Waregem, zijn ze verzekerd van een plaats in play-off 2.

