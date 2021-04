AA Gent haalt met 2-7 uit bij Zulte Waregem en mag zich opmaken voor play-off 2

Dat gebeurde nadat Gent vroeg op voorsprong kwam. Odjidja bediende Yaremchuk en die zette Castro-Montes alleen op weg naar doel. De Limburger omspeelde Bostyn en prikte de 0-1 tegen de touwen. Dury schakelde over naar een viermansdefensie, Bruno werd naar het centrum gehaald. Maar dat had tot gevolg dat Mohammadi op links plots alle ruimte van de wereld kreeg.

Kort na de rust werd het 0-4 toen Odjidja een hoekschop haarfijn op het hoofd van Ngadeu schilderde. Toen Odjidja in de rechthoek neergehaald werd door Humphreys, zette de Gentse aanvoerder de strafschop feilloos om. Yaremchuk trof even later voor de tweede keer het doelhout. U begrijpt: de score had nóg hoger kunnen oplopen. De 0-6 kwam er toch, toen invaller De Bruyn op aangeven van Mohammadi voor de tweede week op rij scoorde. Bruno kon in de slotfase alsnog de eerredder aantekenen voor Zulte Waregem, maar met zijn tweede van de avond maakte Yaremchuk er 1-7 van. Pletinckx milderde nog tot 2-7.