AA Gent gaat na waar spektakelstuk én hattrick Hotic onderuit tegen Cercle Brugge

Jupiler Pro LeagueRollercoaster in de Ghelamco Arena. AA Gent ging met 3-4 onderuit tegen Cercle Brugge. Drie keer vochten de Buffalo’s terug na een achterstand, maar na een VAR-interventie en penaltygoal van Hotic was de veer gebroken. Hein Vanhaezebrouck en co blijven achter met een 3 op 12.

AA Gent nam allesbehalve een wervelende start. Balbezit en enkele halve kansjes, dat wel. Meer kregen we echter niet te zien in de openingsfase. Tot Castro-Montes - de voorbije weken goed bezig - zijn duivels ontbond. Hij zette Somers een ‘panna’ en speelde Depoitre aan. Diens geplaatst schot strandde op de verste paal - pech voor ‘Lolo’. In de herneming stuitte Cuypers van dichtbij op Cercle-doelman Majecki. Net op het moment dat er een Gentse goal in de lucht hing, prikten de bezoekers dodelijk tegen. Deman zette voor en via Vanhoutte kon Denkey binnen tikken (0-1). Koude douche voor de Buffalo’s.

Zij kwamen nadien niet meer in hun spel. Het middenveld Kums-Odjidja-Hong draaide niet, achterin lieten Ngadeu en co een onzekere indruk na. De thuisfans waren niet tevreden en stuurden hun ploeg onder een fluitconcert de kleedkamer in. Zij wilden meer zien na de pauze. Wel, zij kregen ook meer. Met dank aan Hugo Cuypers. Hij werd diepgestuurd door Samoise, profiteerde van getwijfel bij Majecki en legde de 1-1 vervolgens netjes in doel.

Erop en erover dan maar, AA Gent? Niets van. De Buffalo’s verloren opnieuw hun grip op de wedstrijd. Eerst spatte een schot van Hotic nog uiteen op de paal - goeie redding van Roef. Even later was het wel raak. Na balverlies van Hong schakelde Cercle vlijmscherp om. Denkey stuurde Hotic diep en de middenvelder knalde in de korte hoek binnen: 1-2. AA Gent mocht herbeginnen. Het vocht ook terug. Cuypers als aanjager én afwerker. Hij pegelde een voorzet van Samoise, aangeraakt door Depoitre, tegen de netten (2-2). Competitiegoal nummer zeven voor de Luikse spits, die instaat voor bijna de helft van de Gentse doelpuntenproductie dit seizoen. Hij is zo (voorlopig) de nieuwe topschutter in onze competitie.

Het ritje op de rollercoaster was nog lang niet voorbij. Hotic plaatste de 2-3 heerlijk buiten bereik van Roef. Zijn truitje was nog maar net terug aan na zijn uitbundige viering en de bordjes stonden alweer gelijk. Odjidja met een scherpe voorzet, Majecki kwam onoordeelkundig tussen en Depoitre duwde binnen (3-3). Nóg was het niet gedaan. Cuypers zag een schot op de lijn gekeerd door Heitor. En dan was het de beurt aan de VAR om een hoofdrol op te eisen. Die riep ref Smet naar het scherm voor een duwfout op Van der Bruggen - een overtreding die quasi iedereen ontgaan was. Het verdict: een penalty voor Cercle. Hein Vanhaezebrouck kon het amper geloven. Hotic miste niet: 3-4. De derde nederlaag in vier competitiematchen voor AA Gent, dat op de negende plaats blijft hangen. Cercle doet een uitstekende zaak en springt naar plek vijftien in de stand.

