AA Gent domineert tegen Standard, maar vergeet te scoren

Een doelpuntloos gelijkspel tegen een fel gehavend Standard. Daar zat meer in, AA Gent. De Buffalo’s verprutsten een handvol enorme kansen en laten na een zaakje te doen in het klassement.

Hun twee beste spelers zitten in de B-kern: Raskin en Amallah. Twee sterkhouders zijn geschorst: Zinckernagel en Laifis. En daarbovenop nog een hele lijst aan zieken en geblesseerden. Standard-coach Ronny Deila krabde zich eens achter de oren, Hein Vanhaezebrouck had dan weer bloed geroken. Tegen een Standard op halve kracht moest AA Gent - op papier dan toch - áltijd winnen.

De Buffalo’s hadden van minuut één tot 90 ook de controle. Standard hélemaal zoek spelen, lukte nooit. Enkele grote kansen afdwingen wél. Hjulsager vond al snel Cuypers in de zestien, wiens uithaal door Bodart gepareerd werd. Knappe reflex van de Luikse keeper. Die was even later geklopt. Na afleggen van Cuypers leek een schot van Hjulsager enig mooi binnen te gaan, maar zijn schot strandde op de paal. In de rebound raakte Hong de bal helemaal verkeerd -dat had de 1-0 moéten zijn. Vanhaezebrouck en het Gentse publiek konden het amper geloven. Maar het kon zowaar nog erger. Nadat een strakke pegel van Odjidja op de lat uiteen spatte, stond Cuypers klaar om binnen te knikken. Zijn kopbal werd echter afgeblokt door... Hong. Na de misser, nu een ploegmaat het scoren beletten. En of de Zuid-Koreaan een (h)ongelukkige avond kende. Kan gebeuren - ook hij heeft recht op een mindere match.

Drive bij Standard

Geen goals bij rust dus. En daar mocht Standard zich gelukkig mee prijzen. Na die 4-0-pandoering in de beker tegen Antwerp vroeg Deila een reactie van zijn spelers, die hij te weinig energie en drive verweet. Dat ontbrak er vrijdagavond in elk geval niet bij Standard. De wil om te knokken was er. Voetballend vermogen daarentegen... Het versierde slechts één kans - na een zeldzame uitgespeelde aanval knalde Balikwisha over.

Ook na de pauze hielden de Buffalo’s de touwtjes in handen. Standard onderging en kon rekenen op een uitstekende Bodart. Hij duwde schoten van Samoise en Ngadeu uit z’n kooi. En plots... viel AA Gent stil. Kansen bleven uit, het spel kabbelde wat aan. U weet wat er dan kan gebeuren - iets met een deksel en een neus. Ei zo na was het ook zo ver. Toen Ngadeu een doorgekopte bal tegen de arm kreeg, floot ref Lambrechts voor een strafschop. Enter de VAR - Ngadeu kreeg de bal namelijk eerst op het lichaam. Dat had een fel gesticulerende Vanhaezebrouck al lang gezien. Géén penalty dus.

AA Gent ging nog op zoek naar een doelpunt, onder meer met invallers Fofana, Depoitre en Salah. Die laatste besloot de laatste mogelijkheid naast. Gescoord werd er niet meer. Een gemiste kans voor de Buffalo’s, die zichzelf vooral in de eerste helft niet beloonden. In het klassement laten ze na een kloofje te slaan met Standard, maar dreigt vooral de top vier verder uit te lopen. In Genk, Brussel, Antwerpen en Brugge zullen ze het graag zien.

