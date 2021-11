AA Gent brengt begeesterend voetbal, maar staat slechts 10de in de stand: “En toch kunnen ze nog meestrijden voor de titel”

Jupiler Pro LeagueAA Gent speelde tegen Union één overweldigende helft, met uitstekend combinatievoetbal. Zoals het al vaker deed. Maar zoals vaker beet het wéér in het zand, voor de zesde keer al. Het begeesterende voetbal van de Buffalo’s staat in schril contrast met hun plaats in de stand.

‘Een echte hold-up’ noemde Hein Vanhaezebrouck de zege van Union bij AA Gent. Voor een stuk kunnen we Hein daarbij volgen. Zijn team speelde competitieleider Union één helft weg, zoals dat de Brusselaars eerder dit seizoen niet één keer overkomen was. Gent trof in één match vier keer het doelhout, precies evenveel als 10 andere ploegen in 1A over 13 speeldagen. Uniondoelman Moris was uitmuntend, zijn collega Sinan Bolat zag welgeteld drie ballen tussen de palen komen: één veldgoal, één omgezette strafschop en één simpel vangballetje. Bij de rust bedroeg het percentage Gents balbezit 72%, met een piek van 78% halfweg de eerste helft.

AA Gent verdient alle lof voor de manier waarop het elke tegenstander probeert te domineren, maar het gebrek aan efficiëntie breekt té vaak zuur op. Los van alle andere kansen, had de strafschop tegen Union een kantelpunt kunnen zijn, maar met al zijn ervaring en zijn traptechniek kegelde Odjidja ook die mogelijkheid tegen de deklat. Gent miste zo al de derde van de vijf strafschoppen die het dit seizoen afdwong.

“We kunnen niet naast die gemiste strafschoppen kijken, dit jaar niet en vorig jaar ook al niet”, beseft Hein Vanhaezebrouck. “Onze beste strafschopnemer is Bezus, maar die stond er niet op omdat hij de laatste twee dagen ziek was. En Roman heeft er ook al één gemist, in Kortrijk. We hebben geen absolute strafschopspecialist, terwijl andere clubs er soms drie of vier hebben. Moeten we nu gaan scouten op een strafschopspecialist? Misschien wel. Maar dan moet het ook iemand zijn die in de basiself staat. Als het iemand is die strafschoppen kan omzetten, maar niet de kwaliteiten heeft om 90 minuten mee te draaien in de basiself, dan heb je daar ook niks aan.”

AA Gent krijgt bijna wekelijks complimenten, óók van de tegenstander. Twee weken geleden liet Stefan Krämer optekenen dat ‘Eupen tegen één van de beste teams van het land gespeeld had en dat de stand dat ook snel zou bewijzen’. Zondag, na de zege van Union, verkondigde Felice Mazzu: “Zelfs na deze nederlaag blijf ik zeggen dat dit Gent een ploeg is die mee gaat strijden voor de titel.”

Mooie woorden allemaal, maar de realiteit is wat ze is. En die realiteit contrasteert fel met het mooie voetbal van de Buffalo’s. Gent leed tegen Union al zijn zesde nederlaag van het seizoen. Met 17 op 39 staat het in de buik van het klassement. De opmars die was ingezet, wordt zo toch weer gefnuikt.

Hein Vanhaezebrouck gelooft niet dat dit het vertrouwen van zijn ploeg aantast. “Maar ik heb de spelers voor de match gezegd: als we verliezen van Union, dan gaan we ze wellicht niet meer inhalen. We staan nu élf punten achter op hen. Dat is een pak, op een ploeg die kwaliteiten heeft en die ik niet snel een terugval zie hebben. Het kan misschien nog kantje-boordje zijn, maar ik vermoed dat wij Union niet meer gaan inhalen. Als je dan je ambities hebt gesteld op play-off 1, dan betekent dat dat je andere ploegen gaat moeten bijbenen. En dat geef ik niet op, omdat we daar nog dichter bij zitten. Tenzij Union geen play-off 1 haalt. Maar dan is de kans groot dat Gent dat ook niet doet.”

Philippe Clement vergeleek de gebrekkige afwerking bij Club Brugge ooit met een fles ketchup: ‘Straks spuit alles eruit’. Dat gevoel hebben we ook bij dit AA Gent: vaak geweldig voetbal, kansen bij de vleet. De vraag is alleen: wie knijpt er op de fles?

