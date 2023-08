AA Gent blijft steken op gelijkspel tegen STVV na dramatische start, maar blijft gedeeld leider

Een drankpauze was welgekomen. Na 25 minuten stonden de spelers van AA Gent puffend langs de zijlijn. Allen denkend: wat overkomt ons hier nu? Tot dan waren ze weggespeeld door een STVV dat élke voetballiefhebber kan bekoren. Vloeiend voetbal, verticaal spel. En dat met vijf spelers van 21 jaar of jonger. Aardige facelift die coach Thorsten Fink daar heeft doorgevoerd. Na zeven minuten klom Sint-Truiden al op voorsprong. Koita kreeg alle tijd van Kums en Kandouss om aan te leggen en zag zijn afgeweken schot voorbij Nardi belanden: 0-1. Verdiend. AA Gent had geen antwoord in huis. De Sart was zichzelf niet, leed te vaak balverlies. Op de flank zag Samoise sterretjes en ook Kandouss had het moeilijk. De spitsen werden niet gevonden. Kortom: het draaide vierkant. Met de 0-2 als gevolg. Delorge kreeg de bal met een gelukje en knalde overtuigend binnen. Enkele minuten later trapte Fujita vanop afstand net naast.

Het was pas na de drankpauze - en dankzij de aanwijzingen van een kordate Hein Vanhaezebrouck - dat AA Gent een béétje in de match kwam. Het zette meer druk, had meer controle. En het scoorde uit zijn eerste echte kans. Watanabe kopte een hoekschop door, de onvermijdelijke Orban trapte van dichtbij binnen: 1-2. Alles was weer mogelijk. Het publiek zette zich achter de ploeg, Kums knalde van ver naast. Nog een kans creëren, zat er echter niet meer in voor AA Gent in de eerste helft.

Bij rust moest Vanhaezebrouck wel ingrijpen. Fofana bleef in de kleedkamer, Torunarigha kwam erin. Van een 4-4-2 ging het naar een 3-5-2-formatie. Back to the roots. AA Gent nam de wedstrijd volledig in handen, ook omdat STVV niets meer klaar kreeg. Op een hoekschop moest Kandouss altijd scoren, maar hij knalde hoog over. Een doelpunt hing in de lucht én viel ook. Torunarigha knalde een hoekschop van Kums staalhard en beheerst in doel: 2-2.

AA Gent duwde door. Archie Brown, die absoluut kon overtuigen bij zijn debuut, maakte de actie en vond Cuypers. De Gentse topschutter troefde zijn man af en besloot vervolgens hoog over. Was moeilijk. Orban zou nog twee keer op Schmidt stuiten, maar scoren lukte niet meer. Na de nederlaag bij Pogoń Szczecin leed AA Gent nu ook zijn eerste puntenverlies in de competitie. Het pakt wel een knappe 10 op 12 en komt alleen op kop in de stand.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Jarne Steuckers wordt vervangen door Shinji Okazaki Aboubakary Koita wordt vervangen door Rihito Yamamoto Actie Fadiga Fadiga haalt er met een goeie actie een corner uit. Eric Junior Bocat wordt vervangen door Wolke Janssens STVV zakt weg Het STVV van de eerste helft is helemaal weg. Hong Hyun-seok wordt vervangen door Andrew Hjulsager Julien De Sart wordt vervangen door Omri Gandelman Matisse Samoise wordt vervangen door Noah Fadiga Fatih Kaya wordt vervangen door Joselpho Barnes Joel Chima Fujita wordt vervangen door Stan Van Dessel Bijna Cuypers! Brown met een goeie loopactie en dito voorzet, maar Cuypers knalt de bal over. Gele kaart voor Matisse Samoise Gele kaart voor Eric Junior Bocat 2-2 GOAL van Jordan Torunarigha! Daar is de gelijkmaker die Gent zo nadrukkelijk zocht. De hoekschop van Kums komt tot bij Torunarigha en die pegelt de bal in de winkelhaak. Gele kaart voor Bruno Godeau Even schrikken voor Nardi Kaya loopt buitenspel, maar gaat door op Nardi. Die kan na verzorging verder. Kandouss mist reuzenkans Kandouss krijgt de bal pardoes voor de voeten, maar kan niet op tijd reageren. Hij knalt over. Hein gooit systeem om Gent gaat met drie achterin spelen. Torunarigha kwam Fofana vervangen. Tweede helft afgetrapt

