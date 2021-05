AA Gent blijft in de running voor Europees voetbal na zege tegen Standard

Jupiler Pro LeagueDe Europe Play-offs stonden de voorbije weken niet alleen borg voor spektakel, ze krijgen zaterdag ook een heuse finale om een Europees ticket. AA Gent moét in die finale winnen in Mechelen, in alle andere gevallen pakt Malinwa een stek in de Conference League.

Tegen een uitgeschakeld én gehavend Standard hield Hein Vanhaezebrouck vast aan de ploeg die KV Oostende twee keer opzij zette. Dat betekende dat de Gentse coach vooraan het vertrouwen behield in Yonas Malede. De 21-jarige Israëliër met Ethiopische roots kwam in de winter over van Maccabi Netanya en bleef lange tijd uit beeld. De voorbije weken werd hij door Vanhaezebrouck in de basiself gedropt, zonder dat hij ons kon overtuigen.

Vandaar dat het enigszins verbaasde dat Malede de voorkeur bleef krijgen op Tarik Tissoudali. Maar het dient gezegd: de manier waarop de jonge spits AA Gent tegen Standard vroeg op voorsprong knalde, was geweldig. Malede kreeg de bal op het gepaste moment van Kums, zette Laifis en Vanheusden vervolgens op het verkeerde been en knalde de bal onhoudbaar tegen de touwen.

Volledig scherm © BELGA

Gent verdiende die voorsprong, want het startte fel en had doorlopend de bal. Standard voetbalde lusteloos in de openingsfase en moest doorlopend achter een ongrijpbare bal aanhollen. De Buffalo’s konden zich enkel verwijten dat ze hun overwicht én de kansen niet in een grotere voorsprong uitdrukten. Kums knalde op aangeven van Yaremchuk naast, Gillet reageerde puik op een halve omhaal van Odjidja. De Luikse defensie ging helemaal open toen Malede oprukte, maar deze keer trapte de Israëliër de wenkende kans onhandig over het Luikse doel. Ook Bezus kreeg nog een héél behoorlijke kans, maar hij mikte naast. En dat allemaal binnen het eerste halfuur, waarin Gent eenrichtingsvoetbal speelde.

Het was dan ook onbegrijpelijk dat de Buffalo’s Standard in het derde kwartier weer in de wedstrijd lieten komen. Het was niet dat de Rouches plots onweerstaanbaar begonnen te voetballen, het was AA Gent dat weer verslapte. Voor de zoveelste keer in een seizoen waarin de Buffalo’s te weinig regelmaat konden leggen in hun prestaties. Goeie wedstrijden werden afgewisseld met veel mindere prestaties, maar ook in één match toonden de Buffalo’s te vaak twee gezichten.

Volledig scherm © Photo News

Standard begon bij de start van de tweede helft weer in zijn mogelijkheden te geloven, zonder dat dit tot groot doelgevaar leidde. Op dat vlak hebben de Buffalo’s wél stappen vooruit gezet: ook op momenten dat de tegenstander komt opzetten, blijft de defensieve organisatie behoorlijk tot goed. Toch was er halfweg de tweede helft een moment waarop Gent goed wegkwam: Siquet verstuurde een perfecte voorzet op Klauss, die de gelijkmaker van dichtbij naast het doel van Bolat knalde.

In blessuretijd maakte Yaremchuk de 2-0, na knap voorbereidend werk van debutant Oladoye en Tissoudali. Gent pakte zijn derde zege op rij en mag zaterdag in Mechelen de strijd aangaan om een Europees ticket. Aan het einde van een bijzonder moeizaam seizoen, zou de Conference League voor AA Gent een geweldige opsteker zijn.

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.