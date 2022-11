6-0! Westerlo walst in eigen Kuipje over KV Oostende

Voetbal “Ik begrijp niks van deze transfer”: Jan Mulder vindt dat Charles De Ketelaere met AC Milan de verkeerde keuze heeft gemaakt

Voorafgaand aan Union-Rangers hadden analisten Jan Mulder en Marc Degryse het ook over de transfer van Charles De Ketelaere naar AC Milan. Vooral de Nederlander is niet bepaald enthousiast over de keuze van de Rode Duivel.

3 augustus