50.000 euro boete voor Waasland-Beveren en KV Oostende? “Clubs zijn te allen tijde verplicht om hun veld speelklaar te hebben”

‘s Middags werd Waasland-Beveren - Eupen afgelast, ‘s avonds was dat ook voor KV Oostende-Racing Genk het geval - iets waar Genk-coach John Van den Brom flink de pest in had. De partijen worden woensdag herspeeld, maar de afgelastingen krijgen wellicht nog een staartje. “Er is een intern reglement bij de Pro League dat zegt dat een club te allen tijde verplicht is om z'n veld speelklaar te hebben voor aanvang van de wedstrijd. Gisteren is gebleken dat dat tweemaal niet het geval was. Het wedstrijdrapport komt nog naar de Pro League en wij zullen dat bekijken, maar er hangt een sanctie van 50.000 euro voor een eerste inbreuk aan vast. Als zich dat herhaalt, gaat het naar 100.000 euro.”

Anders dan gewoonlijk viel de beslissing om KV Oostende-Racing Genk af te lasten pas erg laat. “We zitten met het gegeven nu dat er geen publiek is”, zegt Van Bever. “Andere jaren wordt de beslissing vroeger genomen. Nu is er gisteren op een bepaald ogenblik gesignaleerd dat er een probleem is. De club heeft nog de mogelijkheid gekregen om alsnog het veld in orde te brengen, wat dan uiteindelijk niet gelukt is. Dus is de beslissing inderdaad vrij kort voor het begin van de wedstrijd genomen.”

“Het is de scheidsrechter die die beslissing neemt, op basis van de staat van het veld. Het verschil met de vorige wedstrijden van een aantal weken terug die wél plaatsvonden in de sneeuw is dat de scheidsrechter heeft beslist dat de veiligheid van de spelers hier in het gedrang komt. Het veld was dusdanig hard dat valpartijen zouden kunnen leiden tot ernstige gevolgen. Het verschil was dat die velden toen ‘zacht’ waren. Bij valpartijen was het risico op verwondingen toen veel minder groot dan nu, met een veld dat er eigenlijk bijna zo hard bijligt dan beton.”

Maar aangezien veldverwarming verplicht is, hoe komt het dan dat het ene veld wél bespeelbaar is en het andere niet? “Dat zullen we moeten bekijken op basis van de rapporten. Het veld van Union donderdag geraakte bijvoorbeeld wel speelklaar. Waaraan ligt het deze keer? We gaan dat moeten bekijken, daarvoor zullen we de rapporten voor afwachten. Maar het is inderdaad wel opvallend.”

