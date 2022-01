19 besmettingen bij KV Kortrijk, wedstrijd tegen AA Gent in gevaar?

Jupiler Pro League Charleroi verslaat Oostende in winterse match die niet gespeeld had mogen worden met laat kopbaldoel­punt van Bessilé

Charleroi en KV Oostende hebben elkaar vrijdagavond moeten bekampen op een schier onbespeelbare grasmat. De sneeuw bleef liggen in het Zwarte Land en van écht voetbal was geen sprake. Deze wedstrijden had nooit in deze omstandigheden gespeeld mogen worden.

10 december