0 op 6 voor Hoefkens: Union verslaat tienkoppig Standard met het kleinste verschil

Twee speeldagen ver en wie staat aan kop? Union. Vast van plan om met een omgegooide ploeg opnieuw de competitie te domineren, wonnen ze in Sclessin (0-1). In Standard rinkelt met de 0 op 6 al vroeg het alarm. Union stak met de foutloze start ook zijn coach een hart onder de riem.

“Courage coach”: de boodschap van de Union-spelers op een T-shirt voor de aftrap was niet mis te verstaan. Een familielid van de Duitse trainer Alexander Blessin was getroffen door een ernstig medisch probleem. Ook de club stuurde een bericht de wereld in: “Onze coach en zijn familie maken een moeilijke tijd door door persoonlijke omstandigheden. Union wenst hen veel sterkte toe.”

Union speelde met een groot hart en veel vernuft op Sclessin. De verwachte vurig start van de thuisploeg doofde snel uit, omdat Union met een versterkt middenveld centraal de regie in handen nam. Standard probeerde op de flanken er wel eens uit te komen, maar qua kansen bleef het pover. Union zou zich gevaarlijker tonen. Halfweg de eerste helft stond de 0-1 op het bord, na een knappe voorbereiding en met Eckert als afwerker, al kreeg hij de bal wat gelukkig via Bokadi voor de voeten.

Standard kon geen vuist maken. Integendeel. Union was nog genadig en had met een betere afwerking nog voor de rust zijn schaapjes op het droge kunnen hebben. Al mag doelman Bodart een pluim krijgen hoe hij pogingen van Puertas, Burgess en Rasmussen redde. Maar Standard duwde ook zichzelf dieper in de rats. Balikwisha pakte nog voor de rust zijn tweede gele kaart, twee keer voor een voetfout.

En een bewonderenswaardige veerkracht zoals eerder Servette Genève deze week met tien man toonde op Racing Genk is niet elke ploeg gegeven. Union hield Standard in de tweede helft in een houdgreep: de meeste pogingen op een counter van de Rouches stierven een vroege dood, alleen invaller Mundle kon met een goede kopbalkans even dreigen. Maar dat veranderde het spelbeeld niet: Union monopoliseerde de bal en veegde Standard net niet van de mat.

De fans van Standard keken wat gelaten toe. In het besef dat Union veel sterker is maakten ze geen misbaar. Maar de competitiestart hadden ze zich anders en beter voorgesteld dan nul op zes. Na het opgeflakkerde enthousiasme vorig seizoen leefde de hoop dat Standard nu weer een rol van betekenis in het klassement zou kunnen spelen, maar na twee speeldagen bengelen de Rouches met nul op zes al aan de staart. Ook voor trainer Carl Hoefkens is dat geen prettige vaststelling: hij die te trappelen stond om zich na zijn wrang vertrek in Club bij Standard te rehabiliteren. Standard kan een kwaliteitsinjectie nog best gebruiken, maar vindt de witte merels maar als de zakken zo goed als leeg zijn.

Union daarentegen blijft verbazen. Het kwaliteitsverlies van vijf sterkhouders is manifest, maar toch staat er opnieuw een bijzonder weerbaar elftal. Twee speeldagen is (te) vroeg voor conclusies, maar Union lijkt voor een derde jaar op rij vertrokken voor een hoofdrol. Die extra topspits komt er weldra ook nog aan...

Nog dit, voor wat het waard is: Union heeft sinds zijn comeback in de hoogste klasse in 2021 een erg hoog slaagpercentage tegen de Waalse ploegen Standard, Charleroi, Eupen en Seraing, dat nu gezakt is. Van de 17 wedstrijden won Union er 15, alleen Eupen hield Union eens op een gelijkspel en Standard ging vorig seizoen in het Dudenpark winnen. Maar 46 op 51 of 90% van de punten tegen Waalse ploegen: dat rapport mag er zijn.

