0-4! Anderlecht maakt brandhout van apathisch Antwerp en verstevigt derde plaats, Amuzu grote man met hattrick

De eerste helft van Antwerp-Anderlecht was niet meteen het grootste spektakelstuk. Goede wil langs beide kanten, dat wel, maar veel reuzenkansen leverde dat niet op. En toch viel er binnen de tien minuten al een doelpunt, weliswaar na geklungel in de Antwerpverdediging. Het begon bij keeper Butez, die een terugspeelbal doorspeelde naar de min of meer afgedekte Dessoleil. Vervolgens verloor Dessoleil de bal en ging het snel. Een passje van Cullen, doorspelen van Arnstad, een knappe aflegger van Zirkzee en een lekker schot van Ciske Amuzu voor de 0-1. Vanuit Antwerps oogpunt heet dat dan: jezelf in de voet schieten.

In het vervolg van de eerste periode probeerde Antwerp een vuist te maken, zonder dat de thuisploeg bezoekend doelman Bart Verbruggen – hij verving de geblesseerde Van Crombrugge – vaak kon bedreigen. Met schotjes uit de tweede lijn van Frey en Nainggolan kende de Nederlandse goalie weinig moeite. Een heerlijk vluchtschot van Nainggolan, op slag van rust, keek Verbruggen dan weer naast. Aan de overkant mikte Arnstad even later ook nog eens op de paal.

Brian Priske zag dat er iets moest veranderen en dus bracht de Antwerpcoach halfweg Balikwisha in plaats van Bataille. 3-5-2 werd 4-3-3. Een begrijpelijke ingreep die echter allerminst het gewenste resultaat opleverde. We waren nog geen tien minuten ver in de tweede helft toen het al 0-4 (!) stond. Bij de 0-2 liet Dessoleil zich op kinderlijke wijze de bal afsnoepen door Kouamé, waarna die Zirkzee een doelpunt op een schoteltje aanbood. Even later zette Amuzu tot twee keer toe de kroon op een knappe collectieve aanval: Anderlecht op rozen en Antwerp knock-out.

Dient het gezegd dat de rest van de partij compleet overbodig was? Vincent Kompany kon het zich zelfs permitteren om iets voorbije het uur vier vervangingen tegelijk door te voeren, alsof het een oefenmatch was. Het thuispubliek doodde de tijd door in het laatste kwart van de wedstrijd onafgebroken te blijven zingen, zoiets zie je alleen op de Bosuil. Een vijfde tegentreffer werd de Antwerpaanhang bespaard, want invaller Raman werd terecht afgevlagd wegens buitenspel. Het was zo al erg genoeg… Afwachten of de Great Old tegen donderdag de rug kan rechten. Anderlecht staat intussen steviger op de derde plaats. Het heeft drie punten (en een half) voorsprong op Antwerp.

