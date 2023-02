Nora Gharib over selfcare en me-time: “Social detox van drie weken heeft me echt deugd gedaan”

Wetteren Villa Homaar is één van de JEZ!-projecten en zamelde al 1.000 euro in

Villa Homaar aan de Wegvoeringstraat in Wetteren, een groeiplek voor jongeren, is één van de geselecteerde initiatieven van de JEZ!-campagne. Ze zamelden al 1.000 euro in. Op 26 maart volgt nog een leuke actie in Wetteren.