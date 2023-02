KIJK. Waarom heeft Gerben Tuerlinckx een kartonnen versie van zijn vriendin Steffi Mercie bij hem thuis? “Dit ding is echt eng”

JEZ! KIJK. Pommelien Thijs met zelfgemaak­te outfit in zee voor covershoot van speciale editie ‘Joepie’

Op dinsdag 7 maart verschijnt de speciale editie van het legendarische tienerblad ‘Joepie’. Het magazine komt voor één keer terug in het kader van JEZ!, het jongerencollectief waar VTM, Qmusic, HLN en Belfius voluit hun schouders onder zetten. Zangeres Pommelien Thijs vult de cover en daar had ze duidelijk zin in: ze ontwierp een unieke outfit voor de shoot en ging zelfs even de zee in. Bekijk het in de video hierboven.