Zo zal de arbeidsmarkt eruitzien in 2021

Een jaar geleden had niemand kunnen voorspellen wat 2020 voor ons in petto zou hebben. De aanwervingstrends in het komende lijstje formuleren we dus met enige voorzichtigheid. Toch weten we voor de volle 100% zeker dat rekrutering niet meer hetzelfde zal zijn als voor corona. Dit worden volgens Jobat.be de belangrijkste evoluties.

Interne mobiliteit

Heel wat bedrijven kwamen het afgelopen jaar in financiële moeilijkheden. Om jobs te sparen namen velen de toevlucht tot interne mobiliteit: vertrouwde werkkrachten kregen de kans om na een korte opleiding in een andere functie aan de slag te blijven. Hoewel het uiteraard jammer is dat dit in zulke omstandigheden moest gebeuren, is de denkoefening geen slechte zaak naar de toekomst toe. De kans is groot dat meer organisaties in 2021 blijven inzetten op professionaliseringstrajecten voor hun personeel waardoor je makkelijker een carrièreswitch zal kunnen maken bij je eigen werkgever.

Focus op digitale én soft skills

De wendbaarheid die bedrijven aan de dag moesten leggen, verwachten zij ook van hun personeel. Leergierigheid en flexibiliteit worden dus belangrijke aandachtspunten bij het aanwerven van nieuwe werkkrachten. Ook als je op een sollicitatie kunt aantonen dat je stressbestendig, optimistisch en creatief bent zal je punten scoren. Dat zijn tenslotte de eigenschappen die je in je team wil hebben als zich onverhoeds nog een crisis zou aanbieden. Dat kennis van digitale toepassingen in 2021 meer dan ooit een must wordt, spreekt in de huidige realiteit van telewerken voor zich.

Niet bij de deur

Iedereen is het erover eens dat thuiswerken een blijvertje wordt. Het is goed voor de werk-privébalans en vormt bovendien de perfecte oplossing voor het fileprobleem en de beperkte kantoorruimte waar veel bedrijven mee kampen. Nu de vele investeringen in online infrastructuur zijn gedaan zal hier dus gretig gebruik van worden gemaakt. Organisaties zullen er daardoor veel meer voor openstaan om talent aan te werven dat niet meteen bij de deur woont. Je hoeft je jobsearches dus niet langer te beperken tot je eigen regio.

Online recruitment

Niet alleen werken doen we in 2021 meer online. Ook het hele proces van werk zoeken tot solliciteren verschuift naar de virtuele wereld. Zo zullen virtuele jobbeurzen aan belang winnen. Daar waar slechts 6% van de bedrijven hier voor corona gebruik van maakte geeft nu 28% aan er in de toekomst op in te zetten, blijkt uit een eerdere bevraging van Jobat.be.

Tijdelijke krachten

Helaas is het coronavirus nog niet helemaal bedwongen. De arbeidsmarkt blijft dus gehuld in een nevel van onzekerheid. Veel bedrijven zullen er de komende periode voor kiezen om op veilig te spelen en eerder tijdelijke werkkrachten aanwerven dan vaste contracten aan te bieden. Ook freelancers hebben even een streepje voor, aangezien aankloppen bij zelfstandigen een grotere flexibiliteit met zich meebrengt.

