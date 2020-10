Zo vertel je het best aan je baas dat je ontslag neemt

Denk eerst twee keer na

Dien nooit in een opwelling je ontslag in, zeker niet in deze economisch onzekere tijden. Discussies met collega’s, verhoogde werkdruk of veranderingen in de firma wegen momenteel bij veel mensen zwaar door, maar stel jezelf eerst de vraag of er geen alternatieve oplossingen zijn. Misschien helpt een gesprek met je leidinggevende wel? Eens je aankondigt dat je ontslag neemt, is er geen weg terug. Hou bovendien in het achterhoofd dat je geen recht hebt op een uitkering als je zelf je biezen pakt, omdat je dan niet onvrijwillig werkloos bent. In het ideale geval teken je dus beter eerst een arbeidscontract bij een nieuwe werkgever om moeilijkheden te vermijden.

Hoe schrijf je een goede ontslagbrief? Bekijk hier ons voorbeeld.

Stel het gesprek niet uit

Ben je voor de volle 100% overtuigd van je beslissing? Begin die dan niet rond te bazuinen op de werkvloer. Natuurlijk kan je jouw dichtste collega’s wel in vertrouwen nemen, maar je wil niet dat je chef in de (digitale) wandelgangen moet vernemen dat je binnenkort vertrekt. Of nog erger, dat het nieuws hem of haar bereikt via klanten of leveranciers.

Maak een afspraak

Of je leidinggevende nu compleet uit de lucht valt of je ontslag al van ver zag aankomen, de kans is groot dat hij of zij met je in gesprek zal willen gaan over je keuze en over de afhandeling van je lopende projecten. Breng het nieuws dus niet tussen de spreekwoordelijke soep en patatten. Een mail sturen is eigenlijk ook niet zo professioneel. Leg liever een afspraak vast, face to face, per videocall of desnoods per telefoon, zodat er voldoende tijd is om alles te bespreken. Zo loop je ook niet het risico dat je je chef overvalt op een stressvol moment en een boze of korte reactie krijgt. Gebeurt dat toch? Vraag dan om het gesprek later op een rustige manier verder te zetten.

Wees niet te negatief

Bedenk vooraf wat je zal zeggen tijdens je ontslaggesprek. Weet ook dat je wettelijk gezien zelfs niet verplicht bent om uit te leggen waarom je het bedrijf wil verlaten. Natuurlijk kan dat je baas wel helpen om jouw besluit te kaderen. Focus je bij je uitleg op de redenen waarom jij en het bedrijf geen match meer zijn, zonder je negatief uit te laten over de firma of de mensen die er werken. In een klein land als het onze, bestaat de kans altijd dat je elkaar later nog zal tegenkomen in het professionele leven.

Vergeet je ontslagbrief niet

Mondeling vertellen dat je je contract wil stopzetten is juridisch bindend. Het is wel belangrijk dat je hier ook schriftelijk melding van maakt, zodat er geen discussie is over de startdatum en de duur van je opzegtermijn. Die informatie vermeld je in een ontslagbrief. Die laat je of persoonlijk ondertekenen door je werkgever, of je stuurt die aangetekend op via de post, of je laat hem overhandigen door een deurwaarder. Is dat gebeurd? Dan kan je ook de rest van de collega’s op de hoogte brengen.

