Zo onderhandel je best voor een hoger loon

SalarisVind jij dat je een hoger loon verdient? Dan moet je daar vooral je werkgever van zien te overtuigen. Die vindt jouw salaris misschien best voldoende gezien wat je op dit moment voor hem of haar presteert. Je moet dus wel wat redenen kunnen opsommen die bewijzen dat je de gevraagde loonopslag ook waard bent. Dit zijn de tips van Jobat.be .

Focus je op bruikbare skills

Hoe bruikbaarder de skills die je beheerst, hoe meer je bedrijf jou onmisbaar zal vinden. Volg dus niet zomaar wat workshops en opleidingen, maar denk na. Zit jouw bedrijf bijvoorbeeld middenin een digitale transformatie, maar ontbreken er nog bepaalde digitale vaardigheden bij het personeel? Als jij wél uit de voeten kan met Google Analytics en Google docs, sociale media, Photoshop en Indesign of CMS-systemen als Wordpress, heb je meteen een paar strepen voor. Helemaal als je ook andere collega’s wegwijs kan maken. Voor veel van die zaken kan je perfect van thuis uit online cursussen volgen. Analyseer waar de hoogste nood zit qua skills in jouw organisatie, en zet daar dus op in.

Haal nieuwe business binnen

Cijfers en resultaten tellen in de bedrijfswereld. Wil jij een loonsverhoging? Toon dan zo concreet mogelijk aan dat je de omzet van het bedrijf mee hebt verhoogd. Uiteraard zou jouw werk op zich al omzet moeten genereren, of daar toch onrechtstreeks toe moeten bijdragen, maar je kan altijd nog een stapje verder gaan. Zo kan je via je netwerk nieuwe business binnenhalen - dit geldt ook voor meer dan enkel salesprofielen. Elke medewerker kan de nodige contacten leggen die het bedrijf ten goede komen. Zorg er dan wel voor dat je baas weet dat jij diegene bent die het nieuwe contact heeft aangebracht.

Neem initiatief

Presteer jij puur je contractueel bepaalde uren? Moeten ze je daarnaast echt niets komen vragen? Op zich niets mis mee, maar dan heb je ook weinig in handen om een loonsverhoging los te weken. Neem je echter wel veel initiatief, lanceer je vaak ideeën en ben je iemand waarop collega’s voortdurend kunnen rekenen, dan heb je sterkere argumenten. Ook dit is uiteraard zeer sectorgebonden, maar denk bijvoorbeeld in de richting van hulp organiseren voor zieke collega’s, ideeën aanbrengen om bepaalde werkprocessen te verbeteren, jonge collega’s op een geduldige en vriendelijke manier coachen...

Wees gepassioneerd

In het ideale geval heb je een betrokkenheid ten aanzien van je job en ben je op de hoogte van wat er leeft in jouw sector. Aansluitend op het vorige punt: met de nodige passie kan je overal wel dingen in beweging zetten. Als je problemen op een opbouwende manier kan aankaarten bij je leidinggevenden, versterkt dat ook jouw professionele reputatie.

Wees betrouwbaar

Wil je aanspraak maken op een loonsverhoging, dan mag er op je werk uiteraard niets aan te merken zijn. Maar daar stopt het niet. Zorg ervoor dat je collega’s en baas ook altijd op je kunnen vertrouwen. Hou je aan afspraken, respecteer deadlines en stel je op als een teamspeler.

