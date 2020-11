Zijn vrouwen minder gericht op een promotie? “Naast glazen plafond is er ook kleverige vloer op onze arbeidsmarkt”

Werkplek West-Vlamingen en Limburgers hebben de laagste mobili­teits­sco­re

28 september Iedereen die regelmatig in de file staat, weet dat dat niet echt bevorderlijk is voor je humeur. Maar de invloed van mobiliteit op onze (werk)levens is soms ook groter dan we vermoeden. Jobat.be ontwikkelde een Mobiliteitskompas, dat je niet alleen vertelt hoe ver je reist en hoe lang je onderweg bent, maar ook hoe goed (of slecht) jij je woon-werkverkeer beleeft.