Zie jij een job in hr wel zitten? Dit moet je weten over de sector (én de verloning)

JobsDe human resources (hr) is een sector in verandering, en dat komt niet alleen door de Covid-19-epidemie. In deze uitdagende omgeving vind je jobs van administratief medewerker tot managementniveau. Zit jij in de toekomst bij een sollicitatiegesprek aan de andere kant van de tafel? Jobat.be belicht de sector.

Verschillende profielen

Niet alleen de jobmogelijkheden in de hr zijn erg uiteenlopend. Dat geldt ook voor de gemiddelde brutolonen die je in de sector krijgt (cijfers Statbel):

* Hr-manager: 7.418 euro*

* Hr-specialist en -beleidsadviseur: 5.117 euro

* Medewerker loonadministratie: 3.366 euro

* Medewerker personeelsadministratie: 2.806 euro

De vraag naar hr-managers en verantwoordelijken werving en selectie is een stuk kleiner dan het aantal kandidaten (niet-werkende werkzoekenden). Dat stelt de VDAB vast. Voor het profiel ‘medewerker personeel’ houden vraag en aanbod elkaar momenteel nog in evenwicht. De vraag is wel wat de toekomst voor dit profiel brengt, want terwijl de vacatures dalen, stijgt het aantal kandidaten. Daarnaast zijn er natuurlijk nog andere mogelijkheden in de hr, zoals recruiter of uitzendconsulent.

De uitdagingen in hr

Hr-dienstverlener SD Worx ziet 6 uitdagingen voor hr de komende tijd. Die zullen ongetwijfeld een grote impact hebben voor wie aan de slag gaat of is in de human resources.

1. De combinatie van operationele en strategische taken

In de praktijk gaat de aandacht in de eerste plaats naar bijvoorbeeld loonadministratie en vragen van medewerkers. Maar wat met pakweg hr- en loonbeleid of diversiteit en inclusie? Ook dat zijn hot topics.

2. De combinatie van interne en geleende expertise

Outsourcing is in ons land een populaire manier om de druk op de hr-afdeling te verlichten. Denk maar aan payroll of optimalisatie van de lonen.

3. De combinatie van een kostenefficiënt loonbeleid en een verloningssysteem op maat

Een gelijkaardig verloningspakket voor iedereen: het bestaat in heel wat ondernemingen. Tegelijk is er een sterk besef dat het in de toekomst flexibeler zal moeten.

4. De integratie van digitale hr-tools

Op vlak van automatisering en digitalisering is nog een grote winst mogelijk, dat geven bedrijven zelf aan.

5. Het evenwicht tussen gemoedsrust en werknemersbeleving

One size fits all is niet meer van deze tijd. Werknemers zoeken geïndividualiseerde ervaringen. Maar wat wel voor iedereen geldt in deze onzekere tijden: welzijn, motivatie en een goede balans tussen werk en privé zijn bijzonder belangrijk.

6. De combinatie van vaste en flexibele medewerkers

Flexibiliteit in het personeelsbeheer is al bij al nog beperkt in ons land. Dat zou in de toekomst wel eens kunnen veranderen.

Bron: jobat.be. * Het vermelde loon is het bruto maandloon van een voltijdse medewerker (bron: Statbel, het Belgisch statistiekbureau). Het gaat hier om het gemiddelde loon van de beroepsgroep waartoe het profiel behoort.