Wordt er te veel van jou gevraagd op het werk? Deze tips kunnen helpen

WerkplekJe durft geen nee zeggen tegen je baas, waardoor je niet voldoende tijd hebt om al je werk gedaan te krijgen. Of je blijft ’s avonds werkmails beantwoorden, omdat je denkt dat dat verwacht wordt door je collega’s. Klinkt herkenbaar? Dan is het dringend tijd om beter je grenzen te stellen op het werk, voor je knock-out gaat. Jobat.be legt uit hoe je dat aanpakt.

Bepaal je prioriteiten

Wie zich overweldigd voelt op het werk, weet vaak niet waar eerst te beginnen. Dan is het een kwestie van prioriteiten te bepalen. Lijst je to-do’s op en bepaal voor elke taak of elk project een deadline. Zo zal je meteen zien waar de knelpunten zitten. Puzzel net zo lang tot je voor elke taak een realistische termijn hebt bepaald. Bespreek jouw planning ook met je baas en teamleden. Zo weet iedereen wat er op je plank ligt en tegen wanneer bepaalde zaken mogen verwacht worden.

Maak afspraken rond e-mailetiquette

Niemand houdt het vol om 24 op 7 met het werk bezig te zijn. Iedereen heeft namelijk recuperatietijd nodig om gemotiveerd te blijven en goed te kunnen presteren. Daarom is het een goed idee om met je leidinggevende en collega’s afspraken te maken rond e-mailetiquette. Zo kan je overeenkomen dat er na 18 uur geen mails meer worden gelezen of beantwoord. Doet er zich echt een noodsituatie voor, dan kan er gebeld worden. Sommige werkgevers gaan hier nog een stapje verder in en maken de toegang tot de inbox technisch onmogelijk vanaf een bepaald uur.

Leer nee zeggen

Nee leren zeggen. Het klinkt gemakkelijker dan het is. Heel wat mensen durven immers niet protesteren als hun baas hen nog maar eens met een extra taak opzadelt. Toch is het essentieel als je je grenzen wil bewaken. Probeer te visualiseren welke voordelen nee zeggen je kan opleveren. Meer tijd met je gezin of voor je hobby bijvoorbeeld. Zo zal je al sneller geneigd zijn om nee te zeggen. Pak het ook slim aan. Zeg bijvoorbeeld dat het deze week niet lukt wegens andere taken, maar dat je er volgende week tijd voor zal vrijmaken. Zo hoef je niet expliciet nee te zeggen, maar bewaak je wel je grenzen en je privétijd. Verval zeker niet in oeverloze excuses. Jij bent immers baas over je tijd. Slaag je er echt niet in om nee te zeggen? Dan kan een assertiviteitstraining interessant zijn.

Goed is goed genoeg

Tal van medewerkers gaan elke dag tot het uiterste op het werk omdat ze hun baas tevreden willen stellen. Dat perfectionisme kan ook nefast zijn voor je werk-privébalans. Stel je de vraag of het wel nodig is om voor de zoveelste keer dat rapport van a tot z na te lezen. Wordt die PowerPoint-presentatie echt zoveel beter als je er nog een tiental afbeeldingen aan toevoegt? Bedenk dat niemand van jou het onmogelijke verlangt. Durf dus je drang naar perfectie in te tomen. Goed is vaak goed genoeg.

Maak van jezelf je prioriteit

Je kan nog zo je best doen om je grenzen te bewaken, als je leidinggevende niet begripvol is, of de bedrijfscultuur laat het niet toe, dan ben je eraan voor de moeite. In dat geval kan je natuurlijk overwegen om van job te veranderen. Dat kan eng zijn en een sprong in het diepe, maar bedenk dat je niet leeft om te werken alleen. Ga dus op zoek naar een bedrijf dat je wel toelaat om naast je werk een volwaardig leven uit te bouwen.

