Willemijn en Kristel sloegen een compleet nieuwe weg in na een burn-out

JobsHet is zo al moeilijk genoeg om terug aan de slag te gaan na burn-out. Nu corona onze manier van werken grondig door elkaar heeft geschud, wordt re-integratie nog zwaarder. Des te meer redenen om een carrièreswitch te overwegen, in plaats van terug te keren naar de plek waar je bent opgebrand. Jobat.be had een gesprek met twee ervaringsdeskundigen.

“Ik was jarenlang woordvoerder van zenders VIER en VIJF”, vertelt Willemijn Van Dommelen. “Daarnaast was ik manager van een 40-tal bekende Vlamingen en runde ik een webshop waar je gepersonaliseerde spullen van BV’s kon kopen. Ook ben ik in die periode een kunstgalerij gestart en schreef ik een kinderboek. Of ik mijn werk leuk vond? Ik vond het vooral leuk om te zeggen wat ik deed. Ik genoot van de misleidende status die mijn werk me gaf.”

“Ik hoef er geen tekening bij te maken dat zoiets niet kon blijven duren. Ik had continu stress, kreeg last van hoofdpijn, draaierigheid en maagproblemen en raakte oververmoeid. Daardoor kreeg ik een auto-ongeluk. Niet veel later werd ik in het ziekenhuis opgenomen omdat ik dacht dat mijn appendix ging springen. Mijn buik deed zo veel pijn dat ik niet kon rechtstaan. Maar de klachten bleken louter stressgerelateerd. Dat was eindelijk een wake-upcall.”

Twee jaar herstellen

“Naast mijn burn-out verviel ik in een depressie toen mijn huwelijk op de klippen liep. Uiteindelijk moest ik bijna twee jaar herstellen. Daarna werd ik woordvoerder van FOX. Voor ik het wist was ik weer vergroeid met mijn laptop en opnieuw op van de stress. ‘Het gaat weer mislopen’, wist ik. Dus ik besloot een lezing te geven over mijn burn-out. Dat voelde ontzettend fijn. Daarop kreeg ik meer vragen om over burn-out te komen praten en zelfs als psycholoog op te treden. Omdat ik hier weinig ervaring mee had twijfelde ik, maar toen ik het probeerde voelde het zo natuurlijk aan dat ik besloot de mediawereld vaarwel te zeggen en een bedrijf in hr te beginnen, met focus op welzijn op de werkvloer.”

“Hoewel we de laatste jaren enorm gegroeid zijn, heb ik niet het gevoel dat ik hard werk. Hier haal ik echt energie uit. Ook vul ik mijn dagen zelf in, dus ik heb tijd om te sporten, te mediteren en een kwalitatief leven te leiden naast mijn job. Vroeger kon dat niet. Vroeger was leven overleven. Ik zou iedereen aanraden om op zoek te gaan naar je échte talenten. Dingen waar je van nature goed in bent en die je een boost geven. Als je daar je job van maakt, zal je veel gelukkiger zijn.”

Ontkenning

“De eerste voorbode van mijn burn-out was zeven jaar geleden”, weet Kristel Vangoidsenoven nog. “Vlak voor de grote vakantie barstte ik in tranen uit, omdat ik in september weer voor de klas zou moeten staan. Ik negeerde dat natuurlijk en bleef doorgaan. Maar het ging van kwaad naar erger. Ik werd veel ziek en had vaak hoofdpijn, evenwichtsproblemen, zelfs neurologische uitvallen waardoor ik langs één oog niet meer zag en mijn ene arm niet kon bewegen.”

“Had ik eerder aan de alarmbel moeten trekken? Misschien. Ik bleef volhouden dat alles goed was. Maar intussen sliep ik amper, omdat ik zoveel piekerde. Ik was ook niet meer in staat om twee dingen tegelijk te doen, wat een impact had op mijn werk. Maar een burn-out? Neen. Dat zag ik als een excuus dat mensen gebruikten om niet te moeten werken.”

Terug naar school

“Uiteindelijk was er geen ontkennen meer aan. Van het idee dat ik na een vakantie weer aan het werk zou moeten sloeg ik in paniek en ben ik gecrasht. Ik wou graag kinderen helpen, maar de zorg die ik wou bieden kon ik niet leveren. Er waren te veel leerlingen, te veel verplichtingen, te weinig tijd. Ik moest enkele maanden thuisblijven, want alles leek een opgave. Zelfs autorijden ging niet meer. Ik heb echt diep gezeten. Stilaan klom ik uit het dal en ging ik nadenken over wat ik écht wou. Het besluit? Opnieuw studeren.”

“Sinds september volg ik Orthopedagogie aan de hogeschool. Daarmee wil ik op termijn starten in de kinder- en jeugdpsychiatrie, of als contextbegeleider om kinderen uit problematische opvoedingssituaties te begeleiden. Om mijn gezin mee te onderhouden combineer ik de studie met parttime werk. Ik heb dus weer veel hooi op mijn vork genomen. Toch voelt het niet zo. Van mijn lessen en de bijhorende vooruitzichten krijg ik energie, in plaats van uitgeput te raken. Ik weet nu dat het belangrijk is om voor je eigen prioriteiten te kiezen en niet altijd anderen voorop te zetten. Want je kunt pas voor anderen zorgen als je ook voor jezelf zorgt.”

