Werkzekerheid anno 2021: in deze sectoren moet je zijn

JobsDat corona haar stempel heeft gedrukt op onze arbeidsmarkt is nog licht uitgedrukt. Niet alleen kregen de horeca en de reis- en evenementensector rake klappen, ook veel productiebedrijven hebben het moeilijk door de rem die het virus op onze economie heeft gezet. Andere sectoren zijn dan weer in volle bloei. Jobat.be bekijkt in welke jobs je momenteel redelijk werkzeker bent.

Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat in een hoekje kruipen en afwachten tot corona verdwijnt geen optie is. “Mensen die nu nog in tijdelijke werkloosheid zitten, en hopen dat ze gewoon terug kunnen naar hun oude job, zouden weleens verrast kunnen zijn”, liet econoom Ive Marx optekenen in De Morgen. Om te overleven moeten veel bedrijven zichzelf immers heruitvinden. Dat betekent dat zij inzetten op digitalisering en robotisering, wat in eerste instantie tot jobverlies kan leiden. Denk maar aan obers die moesten plaatsmaken voor online bestellingen, en de daarmee gepaard gaande opkomst van zogenaamde ‘spookkeukens’ die uitsluitend afhaalmaaltijden bereiden.

Experts zijn het er wel over eens dat de huidige omwenteling op termijn zal zorgen voor groei. Best logisch: apps, websites en andere technologieën bouwen tenslotte zichzelf niet. Meer machines betekent bovendien meer onderhoud. Alleen vragen die taken specifieke skills, die nog te weinig aanwezig zijn op de arbeidsmarkt. Zit je (technisch) werkloos thuis en had je sowieso al oren naar een carrièreswitch? Neem dan het heft in eigen handen en kies voor een (bijkomende) opleiding die leidt naar een van de volgende jobs.

Web en app developer

Bedrijven, kleinhandelaars, fitnesscentra, winkels, tot zelfs kleine scholen werden het voorbije jaar gedwongen om digitaal te gaan. Sommigen beschikten al over de nodige technologie, anderen nog lang niet. Websites, webshops en applicaties op maat rezen dus als paddenstoelen uit de grond. Ook in de toekomst zullen startende bedrijven vanaf dag één de digitale kaart moeten trekken. ICT-virtuozen die hen kunnen bijstaan met raad en daad blijven met andere woorden onmisbaar. Bekijk hier de openstaande vacatures in de ICT.

ICT helpdeskmedewerker

De voorbije maanden moesten IT’ers vaak bergen verzetten om alle collega’s van thuis toegang te geven tot de nodige programma’s. En nog steeds verloopt dat op veel plekken niet zonder slag of stoot. In een digitale wereld zullen personeelsleden en klanten altijd blijven botsen op technische vragen of probleempjes. Als helpdeskmedewerker zorg je ervoor dat de issues opgelost worden.

Online security specialist

Online toepassingen moeten niet alleen gebruiksvriendelijk zijn, maar bovenal veilig. Geen enkele werkgever wil het risico lopen dat het bedrijfsnetwerk besmet raakt door een virus, of dat hackers door een fout van een verstrooide werknemer aan de haal gaan met gevoelige informatie. Security specialisten zijn dus een cruciale schakel in elk digitaliseringsproces. Bekijk hier de openstaande vacatures in de security.

Ingenieur (elektromechanica)

Niet alleen zullen heel wat diensten in de toekomst vanop afstand worden aangeboden, ook in productieomgevingen worden slimme technologieën steeds belangrijker. Robotisering was natuurlijk al een trend voor corona de kop opstak, maar nu worden de voordelen ervan nog duidelijker. Machines kunnen bepaalde taken niet alleen sneller uitvoeren, ze moeten ook geen afstand van elkaar houden en kunnen onmogelijk ziek worden. Ingenieurs en andere technische specialisten zijn broodnodig om die omschakeling te faciliteren.

Zorgspecialist

Hoewel digitalisering en robotisering zich ook laten voelen in de medische sector - denk maar aan online consultaties en de komst van slimme pleisters die patiënten vanop afstand monitoren - zal het menselijke aspect in de zorg altijd blijven primeren. Als zorgkundige, verpleegkundige, arts of andere gezondheidsspecialist kan je sowieso aan de slag.

