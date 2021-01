Werken na je 65ste: dit zijn de regels

Jobs Zie jij een job in hr wel zitten? Dit moet je weten over de sector (én je loon)

3 december De human resources (hr) is een sector in verandering, en dat komt niet alleen door de Covid-19-epidemie. In deze uitdagende omgeving vind je jobs van administratief medewerker tot managementniveau. Zit jij in de toekomst bij een sollicitatiegesprek aan de andere kant van de tafel? Jobat.be belicht de sector.