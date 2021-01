Werken in productie & techniek? Deze profielen zijn gewild

JobsKijk je in dit nieuwe jaar uit naar een nieuwe baan? Dan maak je een goede kans in productie en techniek. Ondanks de coronacrisis zijn er massaal jobs te vinden in deze elementaire sector. Vacatures raken er ook niet altijd even vlot ingevuld. Jobat.be geeft een overzicht van de meest gevraagde profielen en hoe je je kan heroriënteren.

Massa’s technici nodig

Technici zijn nog steeds het hardst nodig in productie en techniek, zo laat VDAB weten. Deze beroepsgroep omvat tal van functies, zoals onderhoudsmecanicien, elektrotechnisch installateur en onderhoudselektricien. De beroepen in productie & techniek waar VDAB het voorbije jaar het meeste vacatures voor ontving, betroffen allemaal technische profielen.

• De grootste vraag was er naar onderhoudsmecaniciens, waar 1.774 vacatures voor binnen rolden.

• De 1.688 ontvangen vacatures voor technicus industriële installaties raakten echter het moeilijkst ingevuld, waardoor deze functie de knelpuntberoepenlijst 2020 aanvoert.

• Het derde meest gezochte profiel is dat van onderhoudselektricien met 1.515 extra posities.

• De functies industrieel elektrotechnisch installateur en technicus communicatienetwerken sluiten de top vijf af met respectievelijk 1.272 en 1.231 nieuwe vacatures in 2020.

Opleiding

Heb je interesse voor een van deze veelzijdige jobs, maar beschik je niet over het juiste diploma? Via VDAB volg je als geregistreerde werkzoekende gratis de gepaste opleiding. Maakte je je middelbare school niet af, kan je via tweedekansonderwijs ook een volwaardig secundair diploma behalen. Zo vind je onder meer de richtingen tweedekansonderwijs onderhoudselektricien en tweedekansonderwijs industrieel elektrotechnisch installateur.

VDAB en haar partners ontwikkelden deze studies op maat van de arbeidsmarkt. De opleiding duurt ongeveer één schooljaar en voorziet naast theorie praktijklessen en een stage op de werkvloer.

Jobs in productie

Ook naar operators en productiemedewerkers is er een grote vraag. Gegeerde profielen zijn onder andere die van productieoperator, machine operator en procesoperator. Bekijk hier de jobs in productie.

Opleiding

Lijkt het je wel wat om te werken met vervaarlijke fabrieksmachines maar voldoe je niet aan de vereisten, biedt een bijkomende opleiding ook hier de oplossing. Via VDAB heb je keuze uit maar liefst 120 erkende opleidingen, alleen al in de industrie. Iedere opleiding is in samenspraak met werkgevers tot stand gekomen en richt zich op de openstaande vacatures. Na je cursus, voldoe je in principe aan de nodige kwalificaties.

Heel wat leerstof kan je je online eigen maken, maar daarnaast zullen er ook lessen in de opleidingscentra doorgaan, met respect voor de veiligheidsvoorschriften uiteraard.

Bijscholing

Met dank aan de steeds verbeterende technologie, verandert de beroepspraktijk in de industrie voortdurend. Om ook na je hoofdopleiding bij te blijven met de snel wijzigende realiteit op de arbeidsmarkt, organiseert VDAB naast complete opleidingen ook korte, praktijkgerichte workshops. Op enkele uren schaaf je zo je kennis volledig bij waardoor je weer up-to-date bent met de jobpraktijk. Momenteel bestaan er bijvoorbeeld workshops rond pijpfitten, 3D-printen en lassen of kan je een snelcursus riemaandrijvingen, metaalconstructeur, robotics of introductie in de pneumatica volgen.

Ingenieurs

Wil je ingenieur worden, dan moet je vanzelfsprekend een hogere opleiding volgen. Ingenieurs wenden wetenschappen aan om allerlei praktische toepassingen te ontwikkelen die ons (werk-) leven makkelijker maken. Daarbij proberen ze tegelijkertijd onze impact op het milieu zo klein mogelijk houden. Je kan dus niet buiten een stevige portie wiskunde, fysica, chemie en biologie. Bekijk hier de openstaande vacatures voor ingenieurs.

Opleiding

Er is keuze uit diverse afstudeerrichtingen, gaande van bouwingenieur of bio-ingenieur tot industrieel ingenieur. In de industrie werken onder meer E&I ingenieurs, die toezien op het globaal proces op vlak van instrumentatie, elektriciteit en montage. Het profiel van data ingenieur kent de laatste jaren een sterke opmars in de industrie, aangezien steeds meer processen digitaliseren. Om in aanmerking te komen voor deze positie beschik je best over een bachelor of master elektromechanica, elektronica-ICT of computerwetenschappen.

Leidinggevenden

Tenslotte behoren technisch leidinggevenden tot de meest gevraagde profielen. Het gaat dan bijvoorbeeld om productiemanagers en operationele leidinggevenden. Zoals eigenlijk alle technisch leidinggevenden en verantwoordelijken in de industrie (en tal van andere jobs in productie en techniek) heeft leidinggevende mechanische productie een plek op de knelpuntberoepenlijst. In deze rol is het je taak de productie te optimaliseren en het geheel te superviseren, met oog voor de veiligheidsvoorschriften en andere quota. Om deze verantwoordelijke job te kunnen uitoefenen moet je technisch talent combineren met soft skills.

Je moet een technisch bachelor- of masterdiploma bezitten en hebt bij voorkeur ook ervaring. Slechts weinig kandidaten beantwoorden aan het totaalplaatje, waardoor er heel wat openstaande vacatures voor deze functie zijn.

Bron: jobat.be en VDAB.