Wat verdient een installatie- en onderhoudstechnicus?

Monteur en hersteller van machines

Gemiddeld brutoloon: 3.137 euro

Sleutel je graag aan machines? Dan is een job als monteur of hersteller van industriële en landbouwmachines iets voor jou. Ook de fietsherstellers vinden we in deze categorie. En met een job als monteur of reparateur van vliegtuigen en vliegtuigmotoren kom je misschien wel in de buurt van je kinderdroom.

ICT-installateur en reparateur

Gemiddeld brutoloon: 3.147 euro

Bij ICT-jobs denk je misschien meteen aan ontwikkelaars, web- of databankbeheerders. Maar al die hardware en bekabeling vraagt uiteraard ook installatie en onderhoud. Daarvoor zorgt de installateur en hersteller op vlak van ICT en elektronica.

Installateur en reparateur van elektrische apparatuur

Gemiddeld brutoloon: 3.149 euro

Met een gerichte opleiding in het secundair onderwijs, kan je aan de slag als elektricien. Eventueel kan je jouw kennis en vaardigheden in een zevende specialisatiejaar verder uitbreiden. Ben je niet afgestudeerd als elektricien? Geen nood, want ook in het volwassenen- en deeltijds onderwijs kan je ervoor gaan. Zo word je misschien wel een installateur en hersteller van elektrische apparatuur en leidingen.

Technicus in ingenieurswetenschappen

Gemiddeld brutoloon: 3.917 euro

Is installatie en onderhoud jouw ding, maar zie je het graag ook wat breder? Als technicus in ingenieurswetenschappen ga je samen met ingenieurs ook mee ontwerpen, testen en plannen. Vaak gaat het dus om nieuwe installaties of onderdelen. Die zal je ook installeren en herstellen. Je vindt deze technici in verschillende domeinen: mechanica, natuurkunde, elektriciteit, elektronica, chemie, metallurgie en civieltechnische werken.

Procesoperator

Gemiddeld brutoloon: 4.016 euro

In grote productieomgevingen zorgt de procesoperator ervoor dat de boel goed draait. Denk daarbij aan de bediening van de machines, de controle van het proces en de monitoring van de gegevens. Onderhoud van de machines kan ook tot het takenpakket behoren. Je vindt procesoperatoren in elektriciteitscentrales, verbrandingsovens, waterzuiveringsinstallaties, raffinaderijen en de metaalindustrie.

