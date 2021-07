Vraag naar werkkrachten stijgt, maar steeds minder mensen zoeken een job

“Corona heeft een war on talent ontketend. De schaarste aan kandidaten is groot.” Dat vertelt rekruteerder Michael Page aan jobat.be . De VDAB bevestigt die vaststelling: bedrijven zoeken terug meer nieuwe werkkrachten, maar het aantal werkzoekenden is laag.

Veel vraag, weinig aanbod

Het aantal ontvangen vacatures dat de VDAB ontving in de maand juni (33.760 ), was de laatste jaren nooit hoger. Dat is een stijging met 58 procent ten opzichte van juni vorig jaar. Tegelijk noteerde VDAB in juni ‘slechts’ 187.697 niet-werkende werkzoekenden. Dat aantal ligt bijna 13 procent lager dan een jaar geleden en zit sinds begin 2021 in een dalende lijn.

Hoe komt dat?

Het ondernemersvertrouwen was de afgelopen 14 jaar nooit zo groot als vandaag. “Heel wat bedrijven bieden vandaag nieuwe opportuniteiten”, merkt Frederick D’Hauw, hoofd van Michael Page Antwerpen. “Toch happen kandidaten niet snel toe. Ze hebben het gevoel dat veel bedrijven in zwaar weer zitten, en vrezen voor faillissementen en jobverlies. En als ze al interesse tonen in een vacature, kunnen ze vaak kiezen uit meerdere aanbiedingen. Ze overwegen alle details zeer grondig en geregeld haken ze nog af in de laatste rechte lijn.” Wat ook meespeelt in het lage aantal werkzoekenden, zijn de steunmaatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid.

War on talent

De cijfers zijn duidelijk. Toch denken veel werkgevers dat er een grote pool kandidaten is, merkt Frederick D’Hauw. “Een bedrijf dat goed door de coronacrisis kwam, heeft het gevoel dat het een uitzondering is. Het idee leeft dat er veel faillissementen waren, en er dus veel gekwalificeerd talent op straat staat. Daarom stellen bedrijven zich weinig flexibel op en blijven ze zoeken naar het ideale profiel.”

“Corona heeft een war on talent ontketend. Dat begrip gaat al heel lang mee, maar we zitten er nu echt wel midden in. De schaarste aan kandidaten is groot. Bedrijven die zich flexibel opstellen, die niet halsstarrig vasthouden aan het beeld van de ideale kandidaat, kunnen de winnaars van die oorlog worden. Zij kunnen hun vacatures wel invullen met kandidaten die ze eventueel zelf nog verder moeten opleiden.”

In welke sector is de vraag het grootst?

De VDAB noteerde een sterke stijging tegenover juni 2020 in sectoren als:

Ook Frederick D’Hauw ziet dat de toeleveranciers in de bouw schreeuwen om extra medewerkers. “Ook in de retail is de vraag groot, net als in de productie van fast moving consumer goods (voedingswaren, toiletartikelen en dergelijke). En klassiek blijft de vraag naar ingenieurs en andere technische profielen groot.”

En hoe zit het met de veelgeplaagde horeca? Die kruipt uit een dal. De vraag naar medewerkers trekt aan. De VDAB verwacht zelfs dat de krapte in de sector kan toenemen. Heel wat horecazaken zagen tijdens de coronacrisis medewerkers naar knelpuntberoepen vertrekken.

