Vraag naar IT’ers bijna terug op oud peil: dit zijn de belangrijkste voordelen van de job

Bovengemiddeld loon

Het is algemeen geweten dat je in de IT-sector een aardige cent opstrijkt, en dat bevestigt ons laatste Salariskompas* zwart op wit. Waar het gemiddelde loon in ons land op 3.410 euro bruto per maand afklokt, verdient een IT’er maandelijks gemiddeld 3.520 euro. Kijken we naar de ICT, telecom en internet sector in zijn geheel, met de niet-IT-functies meegerekend, is het gemiddelde inkomen van de werknemers 3.408 euro per maand. Het zijn dus in de eerste plaats de zuivere IT-functies waar bedrijven voor in de buidel tasten.

Weet jij wat je zou kunnen verdienen in de IT? Vergelijk je loon met dat van anderen met het Salariskompas.

Meeste extra’s

Op vlak van extralegale voordelen geeft de ICT iedereen het nakijken. Het is de sector waar je de meeste voordelen geniet. Gemiddeld krijgt een werknemer er 8,01, waar je er elders maar 6 ontvangt. Een schril contract met de horeca en het onderwijs, die aan het andere uiteinde bungelen en gemiddeld maar 3 extralegale voordelen in het loonpakket hebben.

Het surplus situeert zich niet enkel bij de laptops, die 80% van het IT-personeel bij hun job krijgen, tegenover 46% van het totaal van de respondenten. Ook onder andere gsm’s (60% t.o.v. 46%), bedrijfswagens (76% t.o.v. 41%), een 13de maand (79% t.o.v. 63%) en pensioenplan (70% t.o.v.. 53%) zijn in de IT-wereld veel meer ingeburgerd dan in de overige sectoren.

Daarnaast was thuiswerk in 2019 al erg gebruikelijk onder personeel in de ICT. Ongeveer 64% verklaarde er recht op te hebben, tegenover amper 33% van het totaal aantal werknemers in pre-coronatijd. Isoleren we de ICT-functies, krijgen computerexperts een tweede plek in de voordelen top-3. De eerste plaats moeten ze met een nipt verschil afstaan aan de managers en directeurs.

Waaier aan opties

Het blijkt duidelijk uit de cijfers: ook al werk je niet voor een gerenommeerd techbedrijf, als computertechnicus verdien je overal goed je kost. En jobs zijn ook buiten de IT-sector veelvuldig te vinden. Elk modern bedrijf heeft immers nood aan een bekwame IT’er, of zelfs een lijvig team van zulke computerdokters. Van de mode-industrie tot de gezondheidszorg of de media: computers zijn nergens meer weg te denken en zo ook hun technici niet. Je hebt dus ontzettend veel opties en kiest een werkomgeving en bedrijfsfilosofie die bij je past.

Snel herstel

Last but not least: waar andere sectoren genoodzaakt zijn personeel bij bosjes af te danken, blijft de ICT van grote slachtpartijen gespaard. Cijfers van VDAB tonen aan dat de sector blijk geeft van een gezonde weerbaarheid. De meeste IT-beroepen kregen aanvankelijk zoals bijna iedereen klappen van de coronacrisis. Ze kenden allemaal een terugval van de productiviteit en het aantal vacatures met een dieptepunt in april en mei, maar sindsdien groeit de vraag naar IT-functies opnieuw gestaag.

Momenteel is deze vraag weer bijna op het niveau van vlak voor de crisis. Dit is vooral te danken aan de toenemende vraag naar online diensten zoals digitale werkplekken en videobellen.

Zo publiceerde VDAB in januari 309 nieuwe vacatures voor de functie ‘analist ontwikkelaar ICT’. In mei daalde dit cijfer naar 152, maar eind oktober waren er weer 263 extra vacatures. In januari 2020 kwamen er voor de functie 'technicus pc en kantoormateriaal’ 115 vacatures binnen, in april waren dat er slechts 22, maar de laatste maand verschenen er opnieuw 105. De vraag naar 'verantwoordelijken ICT’ is zelfs gestegen ten opzichte van januari, toen er 39 vacatures bijkwamen. In april was er een terugval naar 14 vacatures, maar nu is dit aantal weer meer dan aangegroeid tot 45.

Het meest gevraagde IT-beroep ‘analist ontwikkelaar ICT’ is nog steeds een knelpuntberoep, maar de druk neemt af. Eind oktober waren er voor deze functie 584 openstaande vacatures. In totaal zijn er momenteel 1.290 niet ingevulde vacatures voor informatici en IT-medewerkers.

Lees meer op Jobat.be:

Bron: jobat.be. * Salarisrapport Jobat.be 2020, april 2020, op basis van ingezamelde data 2017-2019. Tekst: Joni Horemans.