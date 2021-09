Vooruit lanceert prioritaire maatregelen rond tewerkstelling

“Een goede job is een job die goed betaalt, werkbaar is, met genoeg tijd voor de andere zaken die het leven de moeite maken en waar je je veilig en gewaardeerd voelt. In elke fase van het leven”, zegt Kamerlid Anja Vanrobaeys. “Bepaalde maatregelen om dat te bereiken, hebben te lang op zich laten wachten. Het is tijd voor actie.”

Boetes

Een van die acties is het structureel gebruik van dagcontracten aan banden leggen. Vooruit wil boetes opleggen voor bedrijven die misbruik maken van dat systeem. En er moet automatisch een vast contract volgen wanneer iemand na twee maanden op de drie bij dezelfde werkgever aan de slag is met een dagcontract.

Om de toename van het aantal langdurig zieken een halt toe te roepen, schuift Vanrobaeys preventieve maatregelen naar voren. Het gaat om tijdskrediet voor wie het omwille van gezondheidsredenen iets rustiger aan wil of moet doen. Op die manier is de kans een stuk kleiner dat een persoon onmiddellijk en volledig uitvalt, luidt de redenering.

Telewerk

Daarnaast wil ze het ook mogelijk maken om deeltijdse tewerkstelling te combineren met deeltijds leefloon, zodat iemand geleidelijk de overgang naar werk kan maken en de drempel naar de arbeidsmarkt verlaagt. “We moeten werknemers de ruimte geven om deels gas terug te nemen, met de bedoeling om zich daarna weer ten volle te kunnen smijten. De druk van de job mag de mentale gezondheid niet onderuithalen.”

Daaraan gekoppeld dient Vooruit een resolutie in met de vraag om een kader te maken voor telewerk. Dat moet een volwaardig onderdeel worden van de nieuwe manier van werken. Tot slot wil de partij werk maken van een individuele opleidingsrekening, waardoor elke werknemer een afdwingbaar recht op opleiding krijgt.

Volledig scherm Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), met op de achtergrond zijn Vlaamse collega Hilde Crevits (CD&V). © Photo News

Vijf dagen per jaar opleiding

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) zal omtrent het individueel opleidingsrecht deze maand nog een voorstel op de regeringstafel leggen. Hij denkt daarbij aan vijf dagen per jaar, zoals voorzien is in het regeerakkoord. “Het is absoluut nodig om een opleidingscultuur te ontwikkelen, daar is iedereen het over eens”, klinkt het.

Nu bestaat dat recht ook al, maar dan op bedrijfsniveau. Dat maakt dat vooral het middenkader en de kaderfuncties opleidingen volgen. De andere werknemers, die er vaak het meeste baat bij hebben, vallen uit de boot. Bedoeling is om mensen zo langer te laten werken, ze zouden dan ook makkelijker kunnen overschakelen naar andere sectoren.

“Idee is achterhaald”

Of dat ook betekent dat er een leerrekening wordt ingevoerd - een individueel rugzakje met budget dat de werknemers doorheen hun carrière kunnen inzetten voor opleidingen - is niet meteen duidelijk. Monica De Jonghe, directeur-generaal van het Vlaams Verbond voor Ondernemingen, pleit hier alvast openlijk voor.

“Het idee om mensen vijf dagen per jaar opleiding te geven is voor ons achterhaald. De noden zijn verschillend naargelang de competenties die iemand moet verwerven. Soms zullen werknemers veel meer dan vijf dagen per jaar nodig hebben, soms minder.”

Marie-Hélène Ska van de christelijke vakbond ACV benadrukte dat daar nog meer overleg voor nodig is. “We hebben de discussie nog niet gevoerd. Het moet niet alleen sympathiek klinken, we moeten ook weten dat het werkt.”

Knelpuntberoepen

Dermagne wil samen met de deelstaten ook tot oplossingen komen voor de knelpuntberoepen. Daarvoor roept hij komende vrijdag een interministeriële conferentie bijeen. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) vraagt in dat opzicht al een tijdje om een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid, zodat Vlaanderen eigen maatregelen kan uitstippelen.

Dermagne herhaalde nog eens dat hij daarvoor openstaat, maar dan wel binnen het federale kader omdat arbeidsrecht en sociale zekerheid nu eenmaal federale bevoegdheden zijn. De Jonghe trad hem daarin bij. “De werkgevers, en zeker zij die in meerdere landsdelen actief zijn, zijn er geen voorstander van om die systemen uit elkaar te halen. Dat wordt de hel voor bedrijven.”

Langdurig zieken

Tot slot werkt Dermagne samen met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke aan manieren om langdurig zieken te herintegreren op de arbeidsmarkt. Ook dat werk zou deze maand nog tot concrete voorstellen moeten leiden.

Hoeveel extra budget nodig is voor al die maatregelen is niet duidelijk. De regering moet in de loop van de komende weken de begroting voor het komende jaar vastleggen en indienen bij de Europese Commissie. “Maar de nodige middelen zullen gezocht worden”, besluit Dermagne.