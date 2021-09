Voka-voorzitter breekt pensioenvoorstel Lalieux af: “Frustrerend, zo’n onvoldragen werkstuk”

Jobs Nieuw vanaf dit schooljaar: startende leerkrach­ten kunnen sneller vastbe­noemd worden

1 september Er wordt wel eens smalend gedaan over de ‘vele vakantie’ en ‘korte werkweek’ van leerkrachten. Maar als het erop aankomt, lijken slechts weinigen zich aan de job te willen wagen. Zowel leerkracht lager onderwijs als leerkracht secundair onderwijs is al jaren een hardnekkig knelpuntberoep. De lange weg die je als beginnende leerkracht tot voor kort moest afleggen om vast benoemd te raken, speelde hier zeker een rol in. Gelukkig treden vanaf september een aantal vernieuwde maatregelen in werking die beterschap beloven. Jobat.be stak het licht op bij Marc Keppens, directeur van de dienst Personeel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.