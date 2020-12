Vlaamse Regering investeert 3,2 miljoen euro tegen discriminatie op arbeidsmarkt, maar is dit wel het goede moment?

Tot 240.000 euro uittre­dings­ver­goe­ding voor parlements­lid: “Vivaldi-coalitie gebuisd voor politieke vernieu­wing als ze dit laat bestaan”

8 december Een politicus die het parlement verlaat, krijgt in ons land tot 24 maanden lang dezelfde vergoeding. Als je weet dat een parlementslid een kleine 10.000 euro bruto verdient per maand, kan de totale vergoeding dus oplopen tot 240.000 euro. “Compleet absurd”, aldus werkexpert Stijn Baert. Hij pleit voor een bedrag van ongeveer 1700 euro per maand, wat overeenkomt met de hoogste werkloosheidsuitkering in ons land.