Vlaamse Regering investeert 3,2 miljoen euro om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken: “We kunnen niet wachten tot coronacrisis voorbij is”

Stijn Baert waarschuwt: “Vooruit­zich­ten voor wie geen diploma heeft zijn allerminst rooskleu­rig”

16 oktober Hoe is het mogelijk dat er 10.000'en vacatures zonder diplomavereisten op jobsites staan en dat er tegelijkertijd 600.000 kortgeschoolde inactieven zijn? Stijn Baert, werkexpert in ons geldpanel, is niet de enige die het zich afvraagt. Hij ziet de toekomst voor kortgeschoolden in ons land bovendien somber in als er niet snel iets verandert aan de lage werkzaamheidsgraad. “Mede door de automatisering, wordt een integratie op de arbeidsmarkt de komende decennia enkel moeilijker voor hen.”