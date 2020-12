Vakantiedagen over omwille van corona? Dit kan je doen

SalarisHet is een wijdverspreid probleem deze dagen: door de vele restricties in de reis- en cultuursector of door werkloosheid of ziekte hebben heel wat werknemers hun potje vakantiedagen nog niet kunnen opdoen. Jobat.be zet de regels - die niét gewijzigd zijn door de coronacrisis - nog eens op een rij.

Verlof intrekken

Als het dit jaar iets heeft geregend, dan waren het annuleringen. De wet staat toe in het water gevallen verlof dat reeds ingepland was op het werk terug te roepen, maar enkel met toestemming van je overste. Je werkgever mag vooraf goedgekeurde verlofdagen evenmin eenzijdig intrekken, mocht er bijvoorbeeld plots veel werk zijn. Het is wel belangrijk dat je doorheen het jaar de kans krijgt om je verlofdagen te verzilveren. Je bent immers verplicht om je wettelijke vakantiedagen op te gebruiken en je mag geen afstand doen van dit recht. Maakt je werkgever het je onmogelijk je vakantie voor het einde van het jaar op te nemen? Dan is hij of zij in strijd met de wet en riskeert hij/zij een boete of zelfs een gevangenisstraf.

Vrijwillige afstand

Besluit je zelf om je dagen niet (allemaal) op te gebruiken, dan is het in principe niet toegelaten om je resterende saldo mee te nemen naar volgend jaar. Je bent je vakantiedagen dan echt kwijt! En dat is inclusief het vakantiegeld dat je ervoor als bediende zou ontvangen van je werkgever.

Arbeiders krijgen hun vakantiegeld via een jaarlijkse cheque van de vakantiekas en verwerven dit definitief, ongeacht of ze hun verlofdagen erna opnemen of niet. Dit geldt althans voor je wettelijke vakantie. Dit zijn de dagen die je hebt opgebouwd aan de hand van je arbeidsprestaties in het jaar voordien (voor 2020 dus d.m.v. je totaal aantal gewerkte dagen in 2019). Werk je voltijds zijn dit er maximaal 20 per jaar.

Toch overhevelen

Voor de extralegale dagen die je werkgever mogelijk bovenop je wettelijk verlof toekent, is bovenstaande regel niet altijd van kracht. Dit verklaart meteen waarom sommige bedrijven toch de optie bieden een aantal verlofdagen over te dragen. Is dit bij jou het geval, check dan goed wat de termijn hiervoor is, want vaak gaat het maar om een beperkte extra geldigheid. Maak het onderscheid tussen je wettelijk en extralegaal verlof en zorg er dus voor dat je je wettelijke vakantiedagen als eerste opneemt.

Overmacht

De kans bestaat dat je ziek bent (geweest) en daardoor niet al je vakantie voor het einde van het jaar kon opnemen. Je (resterend) vakantiegeld moet dan uiterlijk op 31 december jouw kant uitkomen, maar de verlofdagen zelf ben je kwijt. Weet dat het ziekenfonds je voor niet opgenomen vakantiedagen geen vergoeding zal uitbetalen, deze dagen zijn dan immers gedekt door het vakantiegeld. Ben je ziek wanneer je verlof ingaat, mag je de dagen waar je een doktersattest voor hebt op een later moment (vóór 31/12) inhalen. Val je echter ziek nadat je verlof inging, is het niet mogelijk om deze ‘verloren’ vakantiedagen te recupereren.

Werkloosheid

Een andere situatie waar velen zich de voorbije tijd mee geconfronteerd zagen, is werkloosheid. Had je vakantie gepland in een periode waarin je tijdelijk werkloos bent, kan je die niet meer annuleren om op een later moment op te nemen als je weer aan de slag bent. Je zal op je verlofdagen geen uitkering bekomen van de RVA, want hiervoor krijg je vakantiegeld. Op het einde van het jaar gaat de RVA na hoeveel niet opgenomen verlofdagen je nog hebt openstaan. Die dagen worden dan automatisch als verlof beschouwd. Je zal er in december geen uitkering voor ontvangen.

