Unizo: “Plan Vandenbroucke voor langdurig zieken gaat niet ver genoeg"

Het plan van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om zestig terugkeercoaches in te zetten gaat “lang niet ver genoeg”. Dat zegt ondernemersorganisatie Unizo.

Vandenbroucke wil tegen 2023 zestig ‘Terug naar Werk-coördinatoren’ of terugkeercoaches aan de slag krijgen om langdurig zieken met de zachte hand terug naar werk te leiden. Dat plan is intussen al goedgekeurd op de ministerraad. De vicepremier mikt op kruissnelheid op zowat 24.000 langdurig zieken per jaar.

“Onderlinge communicatie cruciaal”

“Alle stakeholders in dit verhaal moeten min of meer de rol van ‘terugkeercoach’ op zich nemen”, vindt Danny Van Assche als gedelegeerd bestuurder van Unizo. “Te beginnen met de behandelende arts. Hij moet de reflex hebben om contact op te nemen met de arbeidsarts, gezien die de situatie op de werkvloer het beste kent. Samen kunnen ze dan overleggen wat er voor de betrokken patiënt mogelijk is op vlak van geleidelijke werkhervatting.”

In dat verband is het ook cruciaal dat er wordt ingezet op een voldoende groot aantal arbeidsartsen en adviserende artsen om de vele dossiers ter harte te kunnen nemen. “Gedegen onderlinge communicatie tussen alle artsen, maar dus ook tussen de werkgever en zijn langdurig zieke werknemer, is één van dé sleutels tot een succesvolle re-integratie”, aldus Van Assche.

Arbeidsbemiddelingsdiensten

Unizo hamert ook op de cruciale rol van de arbeidsbemiddelingsdiensten. “Het is aan de arts om te bepalen welke restcapaciteiten en -mogelijkheden een langdurig zieke nog heeft op vlak van werkhervatting. Maar de arbeidsbemiddelaar is dan weer beter geplaatst om te bepalen waar en hoe die restcapaciteiten kunnen worden ingezet, bij de bestaande werkgever of in een ander bedrijf”, luidt de redenering.

De ondernemersorganisatie benadrukt dat er heel veel goede wil is bij kmo-werkgevers om de re-integratie van langdurig zieke medewerkers te doen slagen. “Heel veel bedrijven zitten met een tekort aan personeel door de krapte op de arbeidsmarkt. Als ze met een redelijke kans op succes iemand met de nodige ervaring en kennis van het bedrijf opnieuw aan boord kunnen hijsen, gaan ze dat zeker doen. Desnoods deeltijds of in een andere functie", benadrukt Van Assche.