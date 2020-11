Tijdelijk werkloos geweest door corona? Hou rekening met de gevolgen voor je eindejaarspremie

SalarisBegin december krijgen heel wat werknemers normaal een zogenaamde ‘13de maand’ uitbetaald door hun werkgever. Alleen was het afgelopen jaar allesbehalve normaal. In sommige sectoren zal de eindejaarspremie dus een stuk lager liggen dan gewoonlijk. Jobat.be legt uit welk bedrag je mag verwachten.

Geen verplichting

Belangrijk om te weten is dat er geen algemene regels bestaan over de eindejaarspremie. Het extraatje is met andere woorden niet voor iedereen weggelegd. Je hebt er alleen recht op als hier een collectieve arbeidsovereenkomst over bestaat binnen je sector, op niveau van je onderneming of omdat het vastligt in je arbeidsreglement of individuele arbeidsovereenkomst. Daarnaast zijn er ook werkgevers die er een gewoonte van hebben gemaakt om hun personeel een eindejaarspremie te gunnen, zonder dat die afspraak expliciet vastligt.

Tijdelijke werkloosheid

Ben jij bij de gelukkigen? Dan weet je waarschijnlijk al dat de eindejaarspremie doorgaans berekend wordt op basis van je decemberloon. Ook wordt er rekening gehouden met het aantal gewerkte dagen. Ben je pas halverwege het jaar in dienst getreden? Dan spreekt het voor zich dat je eindejaarspremie gehalveerd wordt. Als je in de loop van het jaar (langere tijd) afwezig bent geweest, wordt de premie in bepaalde sectoren ook pro rata verminderd. Hetzelfde geldt nu voor tijdelijke werkloosheid door corona. Want de regering kondigde weliswaar aan dat cornawerkloosheid gelijkgesteld wordt met werken (voorlopig t.e.m. 31 augustus), maar dat geldt alleen bij de berekening van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld.

Verschillend van sector tot sector

Niet alle werknemers die ‘coronawerkloos’ waren zullen hun eindejaarspremie zien zakken. In de horeca geldt bijvoorbeeld wel degelijk een gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid met werk. Zelfs al moest je verschillende maanden thuisblijven met een uitkering van 70% van je loon, je zal toch je gewoonlijke eindejaarspremie op je rekening zien verschijnen. Hetzelfde geldt voor arbeiders in de chemische nijverheid (paritair comité 116).

In de meeste andere sectoren is zo’n gelijkstelling niet voorzien, aangezien tijdelijke werkloosheid zelden voorkwam. Denk maar aan bedienden in de industrie, handel of dienstensector, die onder PC 200 vallen. Behoor jij tot die groep en ben jij pakweg drie maanden tijdelijk werkloos geweest? Dan zal je eindejaarspremie een kwart lager liggen dan gewoonlijk.

Huishoudhulpen genieten evenmin van een gelijkstelling, waardoor sommigen zelfs hun volledige eindejaarspremie dreigen te mislopen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je namelijk minstens 65 dagen in de dienstenchequesector hebben gewerkt in referteperiode juli 2019 tot juni 2020.

In paritair comité 209 voor bedienden in de metaalsector was oorspronkelijk ook geen gelijkstelling, maar de sector biedt wel een tijdelijke oplossing om werknemers enigszins tegemoet te komen. Per dag coronawerkloosheid betaalt de werkgever 7,5 euro bruto per dag bovenop de resterende eindejaarspremie, gedurende maximaal 65 werkdagen. Zo blijft het verlies beperkt.

Extra premie

Omdat zo veel werknemers die sowieso al gedurende een aanzienlijke periode op minder loon moesten terugvallen nu een lagere 13de maand zullen ontvangen, heeft de regering aangekondigd dat de RVA een supplement op de eindejaarspremie zal uitkeren. Als je langer dan 52 dagen tijdelijk werkloos was, zal je 10 euro extra eindejaarspremie per bijkomende dag coronawerkloosheid ontvangen. Bovendien zal je premie minstens 150 euro bedragen.

