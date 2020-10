Thuiswerk is dagelijkse realiteit in deze vier jobs

1. Ambtenaar

Ook na de coronacrisis werken ambtenaren vaker van thuis uit, toch als het van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) afhangt. Meer nog: thuiswerken wordt voor hem de norm. De positieve ervaringen met thuiswerk tijdens de coronacrisis sterken hem in die overtuiging. Thuiswerk wordt niet verplicht, maar zou wel de basisoptie als werkplek zijn. Somers denkt dat ambtenaren na corona één tot drie dagen per week zullen thuiswerken.

2. ICT’er

Voor de coronacrisis deed bijna 1 op 2 werknemers (45 procent) in de informatie- en communicatiesector aan thuiswerk (volgens Statbel, het Belgisch statistiekbureau). ICT’ers horen daar zeker ook bij. Developers, programmeurs, webdesigners en projectmanagers kunnen hun job dan ook perfect uitvoeren als telewerker. Voor systeem- of netwerkbeheerders ligt het enigszins anders. Zij moeten vaak ter plaatse aanwezig zijn.

3. Leerkracht

Thuiswerk is voor leerkrachten bekend terrein. Lessen voorbereiden - net zo goed deel van de job als het lesgeven zelf - gebeurt in de meeste gevallen thuis. Met de coronacrisis deed ook het afstandsonderwijs zijn intrede. Leerkrachten schakelden noodgedwongen over naar lesgeven van thuis uit. Sommige leerkrachten vonden dat geweldig, anderen hadden het er lastiger mee, maar het opent sowieso perspectieven voor de periode na de coronacrisis. Het laatste woord is daar zeker nog niet over gezegd.

4. Financieel analist

Nog een sector die hoog scoort op vlak van thuiswerken is de financiële wereld. Volgens Statbel werkte 38 procent van de werknemers in die sector al voor corona soms of gewoonlijk thuis. Dat geldt zeker ook voor financieel analisten. Meetings met klanten zullen er altijd bij horen, of ze nu live of online zijn. Maar een analyse of rapport uitschrijven, dat kan vaak evengoed van thuis uit gebeuren.