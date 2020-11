Studentenjob kwijt door corona? In deze sectoren hebben ze dringend nood aan helpende handen

JobsDe coronacrisis treft ook veel studenten recht in de portemonnee. Zeker de studenten die hun eigen studies betalen, in hun eigen onderhoud moeten voorzien én hun vaste job in bijvoorbeeld de horeca opnieuw zagen stilvallen, zitten nu in zwaar weer. Jobat.be bekijkt de alternatieven die er momenteel zijn.

Tijdens de zomer rapporteerde hr-bedrijf Randstad al dat er bijna 100.000 studenten minder aan de slag zouden zijn in vergelijking met normale zomers. Studenten die het hele jaar door in parttime of avond- en weekendjobs in de horeca (moeten) werken om hun studies zelf te kunnen betalen, zijn momenteel ook slachtoffer. Toch heb je als jobstudent wel degelijk nog een paar opties als je tijdens deze crisis nog wat wil bijverdienen. Algemeen zijn er vooral in transport, logistiek, distributie, land- en tuinbouw, voedings- en zorgsector personeelstekorten.

Help in de zorg

We weten allemaal hoe zwaar de zorgsector momenteel onder druk staat, niet alleen door de toename van het aantal COVID-19-patiënten, maar ook omdat veel medewerkers uitvallen door quarantaine, ziekte of te hoge werkdruk en er niet bepaald duizenden anderen klaarstaan om in te vallen. Momenteel is het zelfs nodig om mensen uit pensioen terug te halen en/of zorgpersoneel dat nog in opleiding is al te laten meedraaien op de werkvloeren.

De VDAB ontwikkelde daarom een initiatief, Help in de Zorg (helpindezorg.be), waarbij woonzorgcentra of ziekenhuizen die extra handen nodig hebben vacatures kunnen plaatsen en jobstudenten of tijdelijk werklozen zich kunnen aanmelden om te helpen. Het gaat dus niét om zorgtaken waarvoor een specifieke opleiding nodig is, eerder om dingen als animatie voorzien en maaltijden rondbrengen, bezoekers begeleiden en onthalen en materiaal ontsmetten. Een soortgelijk initiatief is helpdehelpers.be, waar je je ook kan opgeven voor vrijwilligerswerk.

Verkoop en logistiek

Er zijn winkelketens die in moeilijke papieren zitten vanwege de coronacrisis, andere, zoals supermarkten, draaien op volle toeren. Dat geldt ook voor slagers, bakkers en andere kleinhandelszaken. Colruyt Group lanceerde vorige week nog een oproep naar 2.000 extra arbeidskrachten voor de winkels en de logistieke distributiecentra, omdat momenteel ook veel Colruyt-medewerkers uitvallen door ziekte of quarantainemaatregelen. Het gaat niet enkel om jobs als kassamedewerker of rekkenvuller, ook orderpickers, magazijnmedewerkers, inpakkers, chauffeurs en bijrijders zijn hier en daar nodig.

Wat als je geen studentenjob hebt/vindt?

Ben je jouw studentenjob kwijt en vind je echt geen ander werk dat je zou kunnen doen? Helaas kan je als jobstudent geen tijdelijke werkloosheid door overmacht inroepen. Als je daardoor in financiële moeilijkheden dreigt te komen, ga dan zeker (virtueel) langs bij de sociale dienst of dienst studentenvoorzieningen (stuvo) van je hogeschool of universiteit. Zij zullen je kunnen bijstaan met het nodige advies en/of een doorverwijsafspraak geven bij het OCMW.

