Sportief aangelegd? In deze jobs zit je zelden op een stoel

JobsVoor sommige sportievelingen is een hele dag op een stoel moeten zitten de grootste gruwel die ze kunnen bedenken. Wil jij ook liever een job waarin je veel kan wandelen, lopen, fietsen of bewegen? Jobat.be ging op zoek naar enkele jobs die ook goed zijn voor je conditie.

Sportcoach

Dans, zumba, fitness, ja zelfs yoga: je kan als trainer of instructeur heel wat kanten uit. Misschien kan je wel aan de slag als trainer in jouw favoriete sportdiscipline. Voor je denkt dat niemand zit te wachten op een professionele sportcoach: bij de VDAB ontvingen ze vorig jaar toch bijna 1.000 vacatures.

Pakjesleverancier

Cargobikes met daarop een pakjesleverancier die naar de volgende levering rijdt: het is een normaal zicht in het straatbeeld. Pakjesbedrijven en bepaalde retailers leveren een deel van hun pakjes met de fiets. Daarnaast heb je ook fietskoeriers die gespecialiseerd zijn in leveringen met de fiets. Om dan nog maar te zwijgen van de vele maaltijdbezorgers die met hun oversized rugtassen door de stad fietsen.

Brandweer

Alleen al om te beginnen bij de brandweer, moet je conditioneel in orde zijn. Je moet immers enkele sportproeven doen zoals krachtproeven, lopen en op een hoge ladder klimmen. Maar ben je beroepsbrandweerman of -vrouw, dan kan je ook tijdens je shift trainen. Zo ben je altijd in topvorm.

Leerkracht lichamelijke opvoeding

Hou je niet alleen van sport, maar geef je ook graag uitleg over spelregels en technieken? Werk je bovendien graag met kinderen en jongeren? Misschien is een job als leerkracht lichamelijke opvoeding wel iets voor jou. Heb je al een ander diploma op zaak, dan kan je in bepaalde gevallen de opleiding volgen in een verkort programma.

Postbode

Veel postbodes rijden rond met een auto of bestelwagen. Maar er zijn er ook nog die hun ronde per fiets of te voet afwerken. Dat is goed voor een stevige wandeling of verkwikkende fietsrit en dat elke dag opnieuw. De zware lading moet je er wel bijnemen.

Industrieel hoogtewerker

Reiniging van grote gevels, restauratiewerken, montage van banners: het zijn maar enkele van de taken die een industriële hoogtewerker voorgeschoteld krijgt. Voor al die activiteiten moet je klimmen. Ideaal dus voor mensen die hun hart ophalen in klimzalen of op bergwanden. Daarnaast komen ook boomverzorgers voor hun job constant van de grond.

