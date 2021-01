Slecht rapport voor wereldwijde regulering thuiswerk: “Bescherming moet beter”

Volgens schatting van de IAO waren er voor de coronacrisis wereldwijd ongeveer 260 miljoen thuiswerkers, of 7,9 procent van de wereldwijde werkgelegenheid. Zo’n 56 procent van hen (147 miljoen) waren vrouwen. Tijdens de eerste maanden van de coronapandemie in 2020 werkte naar schatting één op de vijf werknemers thuis. Verwacht wordt dat de gegevens voor heel 2020 een aanzienlijke stijging zullen vertonen ten opzichte van het voorgaande jaar, aldus het rapport "Working from home. From invisibility to decent work".

Lager loon

In de lage- en middeninkomenslanden werkt 90 procent van de thuiswerkers informeel, en ook in de rijkere landen hebben thuiswerkers een minder goed statuut. In het Verenigd Koninkrijk verdienen thuiswerkers in hoger gekwalificeerde beroepen gemiddeld 13 procent minder. In de Verenigde Staten is dat 22 procent minder, in Zuid-Afrika 25 procent minder en in India, Argentinië en Mexico ongeveer 50 procent minder.