Ruzie met je leidinggevende? Probeer deze fouten te vermijden

WerkplekEen conflict met je leidinggevende is erg vervelend, want hoe kan je dit aankaarten? Loop je niet het risico dat de gevolgen voor jou negatief zullen zijn? Zeker niet, zeggen experts. Jobat.be bekijkt hoe je zo’n ruzies wél opgelost krijgt.

Op zoek naar bemiddeling

Er borrelt al een tijdje een conflict tussen jou en je leidinggevende en je wil er korte metten mee maken. Beroep doen op de vakbond lijkt je dus een goed idee om duidelijk te maken dat je het meent. Niet doen, zegt HR-experte Gerda Herbots: “Probeer altijd eerst onderling het conflict uit te klaren. Een goed gesprek, waarbij de betrokken partijen op een rustige manier hun zegje kunnen doen, kan soms al veel oplossen.”

Soms zijn de gemoederen echter zodanig verhit dat een onderlinge afhandeling van het conflict niet meer lukt. “Dan zijn er verschillende mogelijkheden”, zegt Gerda Herbots. “Je kan naar de hr-afdeling gaan voor advies over hoe ermee om te gaan, of voor een bemiddeling tussen beide partijen. Daarnaast is er in veel bedrijven ook een vertrouwenspersoon. In eerste instantie zal die persoon op een informele manier proberen bemiddelen, maar als het echt uit de hand loopt, dan gaat het er formeler aan toe, waarbij afspraken vaak op papier worden gezet. Uiteindelijk kan je inderdaad je vakbond of de vakbondsverantwoordelijke contacteren, al adviseer ik sowieso om dan eerst andere mogelijkheden uit te putten.”

Word niet te emotioneel

“Als je emotioneel bent, kan het soms moeilijk zijn om helder na te denken”, aldus Gerda Herbots. “Je gaat de dingen ook buiten proportie zien. Mijn advies is om in een dergelijke situatie alles zo objectief en neutraal mogelijk te bekijken. Dat geldt overigens voor beide partijen. Een leidinggevende kan ook emotioneel zijn, bijvoorbeeld omdat hij of zij vindt dat de medewerker niet doet wat gevraagd wordt.”

Collega’s moeten geen partij kiezen

Medewerkers die een conflict ervaren met hun leidinggevende, hebben soms de neiging om medestanders te zoeken onder hun collega’s. Zo voelen ze zich gesterkt in hun mening. Ook dat is geen goed idee. “Probeer geen collega’s voor je kar te spannen”, zegt Gerda Herbots. “Als je een onenigheid hebt, betrek daar dan geen anderen bij of probeer ze ook niet te beïnvloeden.”

Wacht niet te lang

Als jou iets ergert op het werk, of je gaat niet akkoord met bepaalde zaken, wacht dan niet te lang met hier iets over te zeggen. “Probeer altijd om een goede dialoog te houden met je leidinggevende”, adviseert Gerda Herbots. “Veel mensen durven niets zeggen omdat het een leidinggevende betreft. Maar je brengt jezelf daarmee in een moeilijk parket, want na een tijd worden die ergernissen groter. Wees dus niet bang voor de gevolgen. Als je iets op een correcte manier zegt, of eventueel zelfs met een vleugje humor, dan mag dat geen probleem zijn. Wacht dus zeker niet te lang, want dan wordt het nog moeilijker om op een neutrale manier te bespreken wat er op je lever ligt.”

