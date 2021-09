Ruim 400.000 bedienden mogen uitkijken naar 2,3 procent meer loon

De indexering van de lonen in ons land verschilt van sector tot sector. Voor sommige sectoren gebeurt dat bijna maandelijks, voor andere per kwartaal, halfjaar of jaar. En in de openbare sector is dat gekoppeld aan de overschrijding van de zogenoemde spilindex. Die werd door de hoge inflatie in augustus overschreden - eerder dan verwacht -, waardoor de lonen in de openbare sector in oktober 2 procent stijgen.