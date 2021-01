Positieve bijwerkingen van de lockdown: massa’s mensen leren een nieuwe taal

Talen in de lift

Wil je de tijd in je kot op een zinvolle manier spenderen, zet je een taalcursus op de agenda. Te meten aan de immense populariteit van taalapps als Duolingo ben je trouwens niet de enige met dit plan. Duolingo telt momenteel 1 miljoen betalende abonnees en heeft daarnaast 40 miljoen leden die gratis studeren (zij moeten er dan wel de advertenties bijnemen).

Meest gesproken talen

Via dergelijke apps leer je - vaak op ludieke wijze - een honderdtal verschillende talen. Uiteraard kun je ze niet allemaal bestuderen, dus kiezen is de boodschap. De meest gesproken taal in de wereld is het Mandarijn: dit is de moedertaal van zo’n 917 miljoen mensen in Noord- en Zuid-West-China. Wereldwijd spreken 460 miljoen mensen Spaans als eerste taal, gevolgd door het Engels met 379 miljoen native speakers en Hindi (341 miljoen). Grote wereldtalen zijn verder het Arabisch, Bengaals, Portugees, Russisch, Punjabi, Indonesisch, Swahili en Japans.

Internationale carrière

Businesstaal nummer één is en blijft het Engels. Beheers je deze taal niet, mag je een succesvolle carrière in heel veel functies op je buik schrijven. Op de internationale arbeidsmarkt gelden verder kennis van het Frans, Spaans, Duits, Arabisch en Mandarijn als enorme troeven. In de zakenwereld is Spaans de tweede meest gesproken taal, maar ook het Frans en Duits hebben een grote economische waarde. Met kennis van het Arabisch ben je gegeerd in de rijkste delen van de wereld en het belang van het Mandarijn zal, als gevolg van de sterk groeiende economie en invloed van China, in de toekomst nog verder toenemen.

Sterk in je schoenen

Naast hun bijzondere nut op de arbeidsmarkt zijn er nog redenen om je over een vreemde taal te buigen. Zo geeft het je zelfvertrouwen een boost, verbetert het je geheugen en als reizen straks weer tot de opties behoort, zal je op een plek waar je de landstaal enigszins spreekt een stuk zelfstandiger kunnen zijn. Meertaligheid opent deuren wereldwijd én bezorgt je gemiddeld genomen zelfs een hoger loon. En last but not least, is het natuurlijk ook gewoon leuk om je te verdiepen in een onbekende taal.

Slaagkans

Volhouden is vaak nog een ander paar mouwen. Volgens een Britse studie van TheKnowledgeAcademy heeft wie Nederlands studeert het meeste kans op succes. Als Nederlands je moedertaal is ben je daar weinig mee, maar goed om weten is dat Spaans op de tweede plek komt. Gemiddeld slagen studenten erin 86,2% van hun cursus Spaans te voltooien. Bij Portugees brengt ongeveer 82,8% de studie tot een goed einde, gevolgd door Roemeens en Italiaans met grosso modo 79,3% en 75,9%. De moeilijkste taal is volgens de respondenten het Arabisch: al na 42,3% van de beoogde leerstof houdt de doorsnee student het voor bekeken. Ook Vietnamees, Hindi, Mandarijn en Russisch vallen zwaar. De meeste studenten geven het ongeveer halverwege de cursus op.

