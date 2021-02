Planbureau waarschuwt voor aanzienlijk jobverlies dit jaar

Toen de coronacrisis uitbrak, sneuvelden in eerste instantie kortlopende arbeidscontracten, zoals interims, studentenjobs en contracten van bepaalde duur in de horeca. Tussen april en eind juni werd ook de "gewone" werkgelegenheid beperkt getroffen, maar doordat de interim- en studentenarbeid een deel van het verloren terrein weer goed maakte, steeg de werkgelegenheid in totaliteit licht. Ook in de laatste drie maanden van 2020 zou de werkgelegenheid stand hebben gehouden.

Ondanks het economisch herstel dreigt wel nog een bijkomend werkgelegenheidsverlies van 48.000 mensen tussen het vierde kwartaal van 2020 en het vierde kwartaal van dit jaar. Bovendien vallen de oorzaken die een rem zetten op de groei van de beroepsbevolking weg, zodat de krimp in de werkgelegenheid nu wel ten volle tot uiting zal komen in oplopende werkloosheidscijfers, luidt het.

Belgische economie

Volgens de berekeningen van het Planbureau is de Belgische economie vorig jaar met 6,2 procent gekrompen. Dat is beter dan de krimp van 7,4 procent die in september werd geraamd. Dit jaar zou er 4,1 procent groei in zitten. Dat is dan weer minder dan de 6,5 procent die het Planbureau in zijn septemberraming vooropstelde.