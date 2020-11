Ouderschapsverlof: alle regels nog eens op een rij

WerkplekMeer tijd doorbrengen met de kinderen, het is de wens van vele ouders. Gelukkig kan je dankzij het ouderschapsverlof gedurende een periode niet of minder werken, om van je kroost te genieten. Maar wat zijn de voorwaarden precies? Hoeveel ouderschapsverlof kan je nemen? En wat met je loon? Jobat.be geeft antwoord op deze vragen.

Wie heeft recht op ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is bedoeld voor elke biologische vader en moeder, maar ook voor adoptieouders en voor elke ouder die een kind heeft erkend. Als de ene ouder zijn of haar ouderschapsverlof niet opneemt, of niet helemaal, kan het worden overgedragen aan de andere.

De enige voorwaarde om ouderschapsverlof te krijgen is dat je in de privésector minstens 12 maanden door een arbeidsovereenkomst met je werkgever verbonden moet zijn in de 15 maanden die voorafgaan aan je aanvraag.

Wanneer moet je jouw verlof opnemen?

Per kind krijg je vier maanden ouderschapsverlof. Wacht echter niet te lang om dat op te nemen. Het verlof moet immers ingaan voor je zoon of dochter de leeftijd van 12 jaar bereikt. Voor ouders van kinderen met een fysieke of mentale handicap van minstens 66% geldt een uitzondering: in dat geval mag je je verlof nemen voor je kind 21 wordt.

Welke verlofformules bestaan er?

Je kan je ouderschapsverlof op verschillende manieren spreiden. Ook combinaties zijn mogelijk:

- Je neemt een volledige onderbreking waarbij je in totaal 4 maanden niet werkt. Die periode mag je opsplitsen per maand.

- Je werkt gedurende 8 maanden halftijds. Dat verlof mag je opsplitsen in termijnen van twee maanden.

- Je kan ook 20 maanden lang 4/5 werken. Je kan deze regeling opdelen in periodes van 5 maanden.

- Als voltijdse werknemer is het sinds 1 juni 2019 ook mogelijk om 40 maanden lang 1/10 ouderschapsverlof te nemen als je werkgever hiermee akkoord gaat (op te splitsen in periodes van 10 maanden). Dat betekent één vrije dag om de twee weken, of een halve dag vrij per week.

Het is mogelijk om een nog meer flexibele regeling te krijgen. Zo kan je een volledige onderbreking ook opdelen in weken. Halftijds ouderschapsverlof kan per maand worden opgenomen in plaats van per minimaal twee maanden. Dat is echter geen recht: je werkgever moet hiermee akkoord gaan. Voor mensen die werken in het onderwijs gelden sowieso andere beperkingen wat het opsplitsen betreft.

Hoe moet je ouderschapsverlof aanvragen?

Om ouderschapsverlof te nemen moet je jouw werkgever drie maanden op voorhand schriftelijk op de hoogte brengen, per aangetekend schrijven of door afgifte van een brief waarvan het dubbel voor ontvangst wordt ondertekend. In de openbare sector en het onderwijs kunnen er andere termijnen gelden.

Daarna vraag je het ouderschapsverlof online en schriftelijk aan bij de RVA. Voor werknemers van de autonome overheidsbedrijven is er een aparte aanvraag. Wil je je ouderschapsverlof opsplitsen of verschillende vormen combineren, dan moet je voor elke aparte periode een aanvraag indienen.

Kan je werkgever je ouderschapsverlof weigeren?

Je werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren. Het verlof kan wel met maximaal 6 maanden worden uitgesteld, op voorwaarde dat er een gegronde reden voor is. Vanaf de datum van verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van je verlof ben je bovendien beschermd tegen ontslag.

Hoeveel loon krijg je?

Tijdens het ouderschapsverlof krijg je geen loon, maar een vervangingsinkomen betaald door de RVA. Met de tool ‘Break@Work’ kan je berekenen hoeveel je uitkering zal bedragen. Daarnaast heb je mogelijk recht op een aanmoedigingspremie. In bepaalde gevallen mag je je ouderschapsverlof ook combineren met een zelfstandige activiteit. Voor alle informatie kan je terecht bij de RVA.

Wat is corona-ouderschapsverlof?

Door de coronacrisis is er een nieuwe vorm van ouderschapsverlof in het leven geroepen, om ouders te helpen bij de combinatie van werk en gezin. Het corona-ouderschapsverlof is een bijkomend verlof, bovenop het gewone ouderschapsverlof. De voorwaarden en modaliteiten vind je op de infowebsite van de Vlaamse overheid.

Verlof nemen om dringende redenen? Lees hier meer over het recht om afwezig te zijn om dringende zaken te regelen.

Lees meer op Jobat.be: