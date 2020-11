Op zoek naar een job? Meertaligheid is een enorme troef

JobsPourquoi êtes-vous le meilleur candidat pour ce poste? Huiver je al bij het lezen van dit zinnetje? Dan zijn de onderstaande jobs waarschijnlijk niets voor jou. Tenzij je natuurlijk je talenkennis bijschaaft. En daar zijn heel wat goede redenen voor aan te halen, niet in het minst omdat veel jobs erom vragen. Jobat.be bekijkt welke jobs om specifieke talenkennis vragen in ons land.

De globalisatie schrijdt onverminderd voort, en ook meer Belgische bedrijven zoeken het internationaal, of toch minstens over de taalgrens. De tijd dat je enkel als vertaler-tolk, diplomaat of leerkracht Frans je talen goed moest beheersen is voorbij. Voor een groot aantal uiteenlopende functies is meertaligheid een must.

Naast het Nederlands zijn twee talen echt van belang als werktaal in ons land: Frans en Engels. In respectievelijk 21% en 19% van de vacatures vraagt men ook kennis van deze talen (bron: VDAB). ‘Kennis’ van die talen komt in de praktijk neer op: je moet je conversationeel vlot kunnen uitdrukken, perfect begrijpend kunnen lezen en in sommige gevallen moet je je ook schriftelijk kunnen redden.

Jobs inclusief talenkennis

Wil je aan de slag op een marketingafdeling, dan zal je waarschijnlijk niet wegkomen met je camping-Frans of -Engels. Je probeert het product van je werkgever immers zo bekend mogelijk te maken en een maximaal marktaandeel te veroveren. In Vlaanderen hebben veel bedrijven hun limiet dan snel bereikt.

Het omgekeerde geval is ook legio. Werk je voor een van de vele multinationals die actief zijn in ons land, zal je meer dan een mondje Frans/ Engels moeten spreken bij het uitoefenen van je job. Dit geldt met name voor wie als sales representative fungeert, maar zeker ook voor iedereen die een kaderfunctie bekleedt.

Als manager in een internationaal bedrijf kun je het simpelweg niet maken om enkel Nederlands te spreken. De voertaal van de internationale handel is Engels, maar ook de import/export met onder meer China en Latijns-Amerika groeit. Spreek je dus Mandarijn, Spaans of Portugees heb je absoluut een streepje voor wanneer je firma in de betreffende regio opereert.

Door de toenemende uitwisseling tussen verschillende landen, stijgt ook de vraag naar meertalige logistiek bedienden. In deze functie ben je de schakel tussen de verschillende actoren die er samen voor zorgen dat een product op zijn eindbestemming raakt. Je staat in contact met leveranciers, transporteurs en klanten met uiteenlopende nationaliteiten. Om een vlotte communicatie met iedereen te verzekeren is talenkennis onontbeerlijk.

Klantvriendelijk

Het spreekt voor zich dat een talenknobbel voor een job in toerisme en hospitality uiterst goed van pas komt. Wil je bijvoorbeeld als hotelmedewerker toeristen verwelkomen of als gids bezoekers van over heel de wereld rondleiden, zal je werkgever verlangen dat je minstens vlot Frans en Engels spreekt. Als gids of reisleider zijn ook Duits, Spaans en Italiaans talen om te beheersen.

Een laatste job waar je kansen flink de hoogte inschieten met het aantal verschillende talen dat je spreekt is die van customer service medewerker. Volgens onderzoek stijgt onder meer door de groeiende e-commerce niet alleen de vraag naar Frans en Engelssprekende customer service medewerkers. Ook kennis van het Spaans en Duits is steeds vaker een vereiste.

