Ook ingenieurs voelen de impact van corona

Communicatieve vaardigheden zijn vandaag belangrijker dan ooit, zeggen ingenieurs in de Ingenieursradar 2020 van ingenieursvereniging ie-net. Hun werkgevers hechten in coronatijden vooral belang aan professionele wendbaarheid en samenwerken. Jobat.be dook in de cijfers.

Ook in de ingenieurswereld heeft corona een invloed op de werkgelegenheid. Een op drie bedrijven noteert minder aanwervingen of zelfs een aanwervingsstop. Weinig ingenieurs veranderden van job sinds het uitbreken van de crisis. Maar bij degenen die dat wel deden, was dat in meer dan een op de drie gevallen na een ontslag. En vaak kwam dat ontslag er door de gevolgen van coronacrisis.

Nancy Vercammen, algemeen directeur van ie-net, denkt dat de impact op de werkgelegenheid niet blijvend is. “Werkgevers zijn ervan overtuigd dat er geen krapte zal zijn op de arbeidsmarkt voor ingenieurs. Dat verbaast me, want er zijn zeker niet voldoende ingenieurs op de arbeidsmarkt. We zien wel dat recente schoolverlaters de aanwervingsstop van sommige bedrijven als eersten voelen. Maar als de economie weer gaat boomen, dan komt het tekort aan ingenieurs terug. Intussen moeten we schoolverlaters zonder job goed begeleiden. Ze kunnen bijvoorbeeld tijdelijk ervaring opdoen in een job waarvoor niet uitdrukkelijk ingenieurs worden gevraagd.”

Thuiswerk voor (bijna) iedereen

Het fenomeen thuiswerk kreeg ook bij ingenieurs een stevige duw in de rug. Het aandeel ingenieurs dat (soms) thuiswerkt, steeg tijdens de coronacrisis van 76% naar 94%. Meer dan een kwart van de werkgevers wil na de coronacrisis wel terug stoppen met dat structureel thuiswerk.

Gevraagd naar de competenties die voor ingenieurs belangrijker werden door corona, zetten ze communicatieve vaardigheden op de eerste plaats (52%). De top-10 bevat trouwens vooral soft skills, zoals veranderingsbereidheid en professionele wendbaarheid (beide 49%). Bedrijven schatten het belang van communicatieve vaardigheden een stuk lager in (37%), al staan ze nog in de top-5. Werkgevers focussen vooral op professionele wendbaarheid (52%) en kunnen samenwerken (50%).

Opvallend: IT-kennis lijkt een stuk minder belangrijk in tijden van corona. Dat blijkt uit een vergelijking met de Ingenieursradar van vorig jaar. Het aantal ingenieurs dat IT-kennis als belangrijke competentie aangeeft, daalt van 47% naar 24%. Bij de bedrijven gaat het zelfs van 52% naar 20%. Een opmerking hierbij: in 2019 peilde men naar het belang in het kader van industrie 4.0.

Kansen en bedreigingen

Over de toekomst van hun bedrijf lijken de meeste ingenieurs vrij gerust. Toch stelt een op de vijf zich vragen bij de gezondheidstoestand van de onderneming. Bijna de helft van de bedrijven verwacht de komende drie maanden een daling van de omzet door de coronacrisis.

Corona zorgt volgens veel ingenieurs en werkgevers voor kansen én bedreigingen. Kansen zijn bijvoorbeeld minder files, een nieuwe manier van werken en meer flexibiliteit. De bedreigingen uiten zich onder meer als dalende omzet, minder investeringen en meer faillissementen.

Bron: jobat.be en ie-net. Tekst: Matthias Van Milders.