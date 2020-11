Ontslagen? Zo ga je er positief mee om

1. Gun jezelf tijd

Een ontslag moet je altijd even verwerken, of het nu je droombaan was of niet. Gun jezelf dan ook die tijd. Gaat het niet om een faillissement van het bedrijf of een herstructurering, dan heeft men doorgaans persoonlijkere redenen aangehaald voor je ontslag. Evalueer hoe je je hierbij voelt, of je het terecht vindt of niet, en of je het misschien anders had kunnen aanpakken. Je krijgt er je job niet mee terug, maar het kan wel helpen bij de verwerking. Eens je het hoofdstuk hebt kunnen afsluiten, kan je je openstellen voor nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.

2. Breng je administratie op orde

Bij een ontslag komt wel wat administratie kijken. Zorg er allereerst voor dat je correct behandeld wordt door je vorige werkgever, zowel op het vlak van de opzegvergoeding als wat de opzegtermijn betreft. Je kan je hiervoor laten adviseren en ondersteunen door je vakbond.

Een tweede stap is je aanmelden bij de VDAB als werkzoekende. Zo kan je rekenen op ondersteuning bij je zoektocht naar een nieuwe job en kan je een werkloosheidsuitkering aanvragen als je na je opzegperiode nog geen werk hebt. Wie weet kom je ook in aanmerking voor outplacement? Dat kan je nagaan op de website van de VDAB.

3. Denk na over wat je wil

Hoe onaangenaam een ontslag ook kan zijn, het kan ook een positief kantelpunt betekenen in je loopbaan. Je kan nu immers even stilstaan bij wat je echt wil doen in het leven. Loopbaanbegeleiding kan je daarbij helpen. Mis je nog bepaalde vaardigheden om je nieuwe weg in te slaan? Dan is het nu het moment om bij te scholen.

4. Ga proactief op zoek naar werk

Weet je wat je wil? Dan moet je alles op alles zetten in je zoektocht naar een job. Stel allereerst gerichte zoekacties in op vacaturewebsites en -databanken. Zo kan je op een gestructureerde manier zoeken. Maar laat het daar zeker niet bij. Durf ook spontaan solliciteren bij bedrijven die je interesseren. Je zal des te meer opvallen als je niet moet concurreren met andere sollicitanten.

Gebruik ook je netwerk, zowel online als offline. Laat aan zoveel mogelijk mensen weten naar wat je op zoek bent. LinkedIn is hierbij erg belangrijk. Zorg voor een aantrekkelijk, goed aangevuld profiel, en vraag aan je connecties of ze je kunnen aanbevelen. Laat ook zelf van je horen door interessante content te delen en te reageren op de posts van anderen.

5. Laat de moed niet zakken

Het kan soms wel enkele maanden of zelfs langer duren voor je een nieuwe job te pakken hebt. Word je niet uitgenodigd op een gesprek, dan kan je altijd informeren naar de reden hiervoor. Die feedback kan je dan eventueel gebruiken bij volgende sollicitaties. Laat in ieder geval de moed niet zakken. Zorg voor structuur in je dag en vul je tijd met nuttige zaken. Dat kan vrijwilligerswerk zijn of het volgen van een opleiding. Meer tijd doorbrengen met vrienden en familie is natuurlijk ook mooi meegenomen.

Lees meer op Jobat.be: