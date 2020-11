Online sollicitatie voor de boeg? Bega deze typische blunders niet

SolliciterenSinds corona wordt er niet alleen vaker van thuis gewerkt, maar ook van thuis gesolliciteerd. Handig, want je bent veel meer op je gemak tijdens een gesprek in je vertrouwde cocon. Bovendien bespaar je zo heel wat tijd en moet je zelfs niet per se verlof nemen om je zoektocht naar een nieuwe werkgever geheim te kunnen houden. Maar er zijn ook enkele valkuilen waar je best niet intrapt als je de job van je dromen wil strikken. Jobat.be somt ze op.

Denk niet: “Het is niet ver”

Je moet natuurlijk niet ver rijden voor een online sollicitatie. Gewoon de computer aanzetten en klaar. Maar wat als de interviewer een andere online tool gebruikt dan je gewend bent, waardoor plots blijkt dat je nog programma’s moet downloaden voor je een videoconnectie kan maken? Wat als je headset net de geest geeft en je halsoverkop een andere moet zoeken? Te laat komen voor een digitale vergadering komt zo mogelijk nóg slechter over dan te laat komen voor een fysieke sollicitatie. Zet je dus op tijd klaar en doe altijd een technische check.

Denk niet: “Ik kan er niets aan doen”

Zelfs als je je apparatuur op voorhand hebt gecontroleerd, kan er een technisch probleem optreden. Valt het internet plots uit midden jullie gesprek? Loopt de webcam vast? Of weigert je pc om een bestand te delen? Blijf vooral rustig en ga op zoek naar een oplossing. Zo’n onverwachte wending is de perfecte gelegenheid om aan de recruiter te tonen dat je stressbestendig bent, goed kan communiceren en het heft in handen neemt wanneer er zich een uitdaging voordoet.

Denk niet: “Dat zien ze toch niet”

Akkoord, de recruiter ziet tijdens een videosollicitatie vooral je gezicht. Maar het is goed mogelijk dat je iets moet gaan halen, waardoor je ‘onzichtbare’ pyjamabroek onverhoeds in beeld komt. Pijnlijk! Je kleedt je voor een online gesprek dus best op dezelfde manier als wanneer je naar een klassieke sollicitatie zou gaan: netjes én in lijn met de dresscode van het bedrijf.

Let daarnaast ook op je interieur. Als de kamer achter jou een grote chaos is, zal je niet overkomen als een georganiseerde werkkracht. De meeste videotoepassingen bieden de optie om je achtergrond wazig te maken. Hoewel het eigenlijk jammer is om je woonst te verbergen omdat je zo een aspect van je - ongetwijfeld geweldige - persoonlijkheid wegsteekt, kan dat in bepaalde gevallen wel de verstandigste keuze zijn.

Denk niet: “Net als chatten”

We hebben allemaal de neiging om online een iets minder professioneel taalgebruik te hanteren. Een smiley, GIF of afkorting is nooit ver weg. Probeer dat te vermijden tijdens een digitale sollicitatie, zelfs als jij en de recruiter enkele zinnen uitwisselen via de chatfunctie. Het is tenslotte geen babbel onder vrienden of collega’s. Ook een te familiaire houding aannemen tijdens de videocall omdat je zodanig op je gemak bent nu je gezellig thuis zit is een no-go.

Denk niet: “Het loopt vanzelf”

Net als bij een klassieke sollicitatie is het belangrijk dat je voldoende research doet voor je aan je online gesprek begint. Natuurlijk kan je altijd iets googelen van achter je computer, maar besef dat zoiets meteen opvalt. Als de interviewer jou vraagt of je de website van het bedrijf hebt bekeken en jij er op dat moment voor het eerst naartoe surft, val je door de mand. Bereid zeker ook enkele vragen voor die jij wil stellen. Hoe ziet een doorsnee werkdag bij de firma eruit, bijvoorbeeld. Of waarom staat de huidige vacature eigenlijk open? Zo toon je dat je écht gemotiveerd bent om bij het bedrijf aan de slag te gaan, en niet gewoon impulsief solliciteert nu je een dipje hebt door de vreemde werkomstandigheden van de afgelopen maanden.

