Nood aan een time-out? Dit zijn je opties als je tijdelijk wil stoppen met werken (én de gevolgen voor je loon)

Het was een opvallend bericht in het nieuws onlangs: Qmusic-presentator Sam De Bruyn kondigde aan dat hij voor een time-out kiest, zonder andere professionele plannen in het vooruitzicht te hebben. Klinkt het jou ook als muziek in de oren? Jobat.be ging op zoek naar hoe je zoiets in de praktijk dan geregeld krijgt en waar je allemaal bij moet stilstaan.

Onbetaald verlof

Eerst en vooral: onbetaald verlof is niet iets waar je automatisch recht op hebt. Je moet dus een overeenkomst bereiken met je werkgever. Daarin bepaal je niet alleen de duur van jouw verlof zonder wedde, je maakt dan ook afspraken rond bijvoorbeeld het gebruik van je bedrijfswagen of je door het werk betaalde smartphone en laptop.

Belangrijk om te weten is ook dat je rechten eigenlijk wegvallen als je onbetaald verlof neemt. Je kan wel gedurende maximum drie maanden per jaar je bijdrage voor de ziekteverzekering zelf betalen als werknemer. In dat geval bouw je nog altijd pensioenrechten op, want die verlies je dus ook als je onbetaald verlof neemt.

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet nemen zonder motief (vroeger in de volksmond vaak omschreven als sabbatjaar of sabbatical) kan intussen al een tijdje niet meer. Werk je in de privé en wil je tijdskrediet nemen? Dan heb je dus een motief nodig. Dit zijn vandaag de geldende motieven die tijdskrediet rechtvaardigen:

• Je neemt zorg op voor een kind jonger dan 8 jaar

• Je neemt zorg op voor een zwaar ziek minderjarig kind

• Je neemt zorg op voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar

• Je neemt zorg op of gaat bijstand geven aan een zwaar ziek gezinslid of familielid

• Palliatieve zorg

• Je gaat een erkende opleiding volgen

De maximumduur van het tijdskrediet met motief is 36 maanden als je een opleiding volgt en 51 maanden bij alle andere motieven. Je kan tijdskrediet opnemen in verschillende vormen: voltijds, halftijds (als je minstens drie vierde werkt) of 1/5e (als je voltijds werkt). De premie is daarvan afhankelijk.

Neem je voltijds tijdskrediet, dan betaalt de RVA je een brutopremie van 520,65 euro (bij minder dan vijf jaar anciënniteit bij de werkgever) of 607,43 euro (bij vijf jaar of meer anciënniteit). Daarnaast kan je ook een Vlaamse aanmoedigingspremie van 205,62 euro (bruto) aanvragen.

Thematisch verlof

Dan zijn er nog de zogenaamd thematische verloven: ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof.

Er is een verschil tussen ouderschapsverlof en tijdskrediet met motief. Je kan ouderschapsverlof nemen voor kinderen jonger dan 12 jaar. Dat kan je doen voor maximum vier maanden voltijds equivalent per kind. Ouderschapsverlof kan je ook 1/10e nemen als je voltijds werkt, naast 1/5e, halftijds en voltijds.

Ook tussen het tijdskrediet voor zorg aan een zieke en het verlof voor medische bijstand zijn er verschillen. Dat laatste duurt maximum een jaar (voltijds verlof) of twee jaar (halftijds of 1/5e verlof). Voor een alleenstaande werknemer met een zwaar ziek kind van 16 jaar of jonger, gaat het om respectievelijk twee en vier jaar.

En tenslotte zijn er ook verschillen tussen het tijdskrediet voor palliatieve zorg en het palliatief verlof. In dat laatste geval kan je maximum drie maanden voltijds, halftijds of 1/5e verlof nemen. Na één maand moet je telkens een verlenging aanvragen.

Een groot verschil is verder nog dat de premies voor thematische verloven hoger zijn. Zo krijg je voor een voltijds thematisch verlof een brutopremie van 851,59 euro. Ook in dit geval kan je de Vlaamse aanmoedigingspremie van 205,62 euro aanvragen.

Andere vormen van tijdskrediet

Wil je het wat kalmer aandoen op het einde van je loopbaan? Dan kan je beroep doen op het tijdskrediet eindeloopbaan of het tijdskrediet landingsbaan. Hiervoor bestaan ook bijkomende Vlaamse aanmoedigingspremie’s. Op het corona-ouderschapsverlof kan je momenteel geen beroep meer doen. Dat was maar geldig tot 30 september 2020.

Wil je het echt over een andere boeg gooien in je carrière? Lees hier onze praktische gids met tips voor als je zelf je ontslag geeft.

Bron: jobat.be, RVA, Vlaamse overheid