Nieuwe job zoeken? Pas op voor deze 'typische' fouten

SolliciterenAls je het aan rekruteerders vraagt, dan vinden veel mensen het blijkbaar nog steeds moeilijk om een goed cv af te leveren. Jammer, want het is je belangrijkste visitekaartje om ergens een voet tussen de deur te krijgen. Jobat.be somt op welke klassieke ‘fouten’ je beter vermijdt.

Onverzorgde lay-out

Je denkt misschien dat het bijzaak is, maar hoe je cv eruitziet is wel degelijk van belang. Zorg om te beginnen dat het overzichtelijk is. De ruimte is beperkt, maar je zou duidelijk onderscheid moeten zien tussen je werkervaring, je studies en je vaardigheden. Je moet ook niet alles in lange volzinnen uitschrijven. Vervang je zinnen bijvoorbeeld door opsommingen, dat leest een stuk vlotter.

Niemand verwacht verder een professionele lay-out - tenzij je een job als vormgever of communicatie in het algemeen zoekt -, maar een simpel Word-document met opeengepropte tekst is echt wel passé. Online vind je genoeg voorbeelden en zelfs sjablonen waarmee je de vormgeving van je cv een beetje kan opfrissen.

Te bondig

Heb jij gewoon je werkervaring chronologisch opgesomd, met telkens je functietitel en een beknopte taakomschrijving? Daarmee ga je helaas niet echt opvallen.

Anders dan vroeger is het nu meer de standaard om kort te noteren wat je concreet verwezenlijkte. Zette je als event manager een groot event op? Ontwikkelde je innovatieve software als programmeur? Vermeld zo’n zaken dan. Zo breng je je werkhistoriek tot leven.

Te uitvoerig

Rekruteerders moeten soms véél cv’s doorworstelen. Hou het dus kort en bondig (maximaal 2 A4's), als je zeker wil zijn dat alles gelezen wordt. Dat betekent ook dat je selectief moet zijn. Irrelevante ervaring of jobs die je maar kort uitoefende, vermeld je niet of beknopt. Ben je geen starter meer? Laat de studenten- en vakantiejobs achterwege.

Als je er nog ruimte voor hebt, kan je eventueel je hobby’s en interesses vermelden. Zo krijgt de rekruteerder een vollediger beeld van wie je bent. Hou in je achterhoofd dat dit niet de essentie van je cv is.

Geen match met LinkedIn

Je cv is één ding, maar tegenwoordig zullen rekruteerders - afhankelijk van de sector waarin je werkt - vaak een kijkje nemen op je LinkedIn-profiel. Zo’n profiel is uiteraard geen must, maar het is wél een extra kans om je ervaring uit de doeken te doen en je expertise te tonen. Heb je al een profiel? Zorg er dan voor dat het overeenstemt met je cv. Je wil de rekruteerder niet in verwarring brengen, of erger, de indruk geven dat je niet eerlijk bent geweest in je cv.

Schrijffouten

Een dooddoener van jewelste, maar natuurlijk zijn schrijffouten in een cv nog altijd niet oké. Ook al is foutloos schrijven misschien niet zo belangrijk is voor de functie die je op het oog hebt, dan nog moet je hier aandacht aan besteden. Als je al de moeite niet wil doen om daar een beetje energie in te steken, welke boodschap geef je dan immers mee over jezelf als potentiële werknemer? Laat je cv dus nalezen door vrienden of familie, en ook online vind je websites als Taaladvies, de Schrijfassistent en het Groene Boekje waar je taalkundige kwesties kan checken.

