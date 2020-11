Met succes je loon onderhandelen tijdens een sollicitatie: zo pak je het aan

Hoe komt het dat je buurman met veel minder werkjaren op de teller toch evenveel pensioen kan krijgen als jij?

3 oktober Krijgen we het nu wel of niet, het minimumpensioen van 1.500 euro? Het antwoord dat in het regeerakkoord staat is volgens arbeidseconoom Stijn Baert, werkexpert in ons geldpanel, “typisch Belgisch”. Ja, maar ook neen dus. Zo zal enkel wie een volledige loopbaan van 45 kent er recht op hebben. Dat is evenwel niet hetzelfde als 45 jaar werken, zo blijkt.